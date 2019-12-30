Komşudaki tehlike

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Hazal Ocak

Iğdır’a 16 km mesafedeki Metsamor nükleer güç santralı, ömrünü 2005 yılında tamamlamasına rağmen hâlâ çalışıyor. Ermenistan’da 1977’de kurulan santral Türkiye için de tehlike yaratıyor.

Türkiye’nin olası bir tehlikeye karşı önlem alması gerektiği uyarısında bulunan CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Milyonlarca insanın hayatını kurtaracak olan iyot tabletlerinin acil olarak tüm Türkiye’de bölgesel merkezler oluşturularak stoklanması, kritik bölgelerdeki vatandaşlarımıza en kısa sürede dağıtılması gerekiyor. Zira iyot tabletleri radyasyon yayılmadan, insan vücudu radyasyona maruz kalmadan 6 saat önce kullanılırsa hayat kurtarabiliyor” dedi.

Yavuzyılmaz, Metsamor sorununun Türkiye’ye ve komşu ülkelere olan olası yıkıcı etkilerinin ayrıntılarıyla araştırılması ve uluslararası kamuoyu oluşturarak sorunun çözümü noktasında adım atılması için CHP’li 40 milletvekilinin imzasıyla bir Meclis araştırma önergesi vermişti. Yavuzyılmaz’ın Metsamor Nükleer Santralı ile ilgili “Tehlike var mı” soruna da yanıt veren Dışişleri Bakanlığı tehlikenin olduğunu belirtmiş ancak “Tedbir aldınız mı” sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

İYOT TABLETLERİ GÜNDEMDE

Yavuzyılmaz bu kez TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı önergesinde “Sağlık Bakanlığı veya ilgili bakanlıklar ile Türkiye’deki özel sağlık kuruluşları ve ilaç depolarında yurt içinde veya yurtdışında meydana gelebilecek radyolojik bir kaza veya tehlike durumunda radyoaktif iyotun tiroidde toplanması önlemek üzere insanlar tarafından kullanılması gereken hayati önemdeki iyot tabletlerinden hazırda toplam kaç adet bulunmaktadır” diye sordu. Yavuzyılmaz’a henüz yanıt gelmedi.

ALMANYA STOKLADI

Deniz Yavuzyılmaz, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Uyarıyorum! Sınırımızda nükleer bir felaketin olması an meselesi. Bunu resmi raporlar ve bilim söylüyor. 2019 yılı ağustos ayında, Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, ülkede yaşanabilecek olası bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189.5 milyon iyot tabletini stokladığını duyurdu. Hollanda hükümeti ise nükleer kaza veya nükleer savaş tehditlerini gerekçe göstererek 1.2 milyon vatandaşına iyot tableti dağıtmıştır” dedi.

KRİZ YÖNETİMİ KİMDE?

Yavuzyılmaz konuya ilişkin özetle şöyle konuştu: ‘Sağlık sistemi çöken hastanelerimizde en basit bir antibiyotik, stent ilaç bile bulunmazken, patlamaya hazır bir saatli bomba olarak çalıştırılan Metsamor nükleer güç santralındaki tehdite karşı halkımıza dağıtılması gereken iyot tabletlerinin Sağlık Bakanlığı’nda stoklanmadığı yönünde iddialar var. Kapımızdaki nükleer tehlikeye karşı AKP o kadar ciddiyetsiz ki, Nükleer Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun resmi internet sitesindeki acil durum yönetmeliğe göre, nükleer ve radyolojik bir felakette kurumların koordinasyonunu Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin yapması gerektiği yazıyor. Ancak Başbakanlık diye bir kurum yok.”

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/1711573/komsudaki-tehlike.html

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