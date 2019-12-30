İHTİMAL VERMEMEKLE BİRLİKTE YİNEDE MUTLU YILLAR DİLİYORUM!

Ercan DEMİR
İyisiyle kötüsüyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2019’u geride bırakıyoruz.
Bir yılı daha geride bırakmanın hüznünü yaşarken yeni bir yıla girmenin sevincini ve mutluluğunu paylaşıyoruz.
2020 yeni adımlar, yeni umutlar ve yeni bir başlangıç olmasını diliyorum,
2020 yılında, eski yılda halkımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunlardan kurtulmasını diliyorum,
2020 yılında da çok çalışan, çok üreten Bir Zonguldak diliyorum,
2020 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyor, esenlikler diliyorum,
2020 yılının başta hemşerilerimize, ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, güzellikler içerisinde geçirmesini diliyorum
2020 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum.
Her ne kadar bu dilek ve temenilerimin olacağına ihtimal vermemekle birlikte;
Yine de herkese mutlu yılar diliyorum
Daha en isteyeyim ki
Peki bu temennilerime neden inanmadığım konusuna gelince
Ortadoğu da, Doğu Akdeniz de ve ülkeler arasında ki enerji savaşların ve terörü finanse eden devletlerin olduğu günümüzde kan ve gözyaşını hakim olduğu coğrafyamızda
Ne yaylan söyleyeyim
Mutlu yıl geçirmek çok zor be..
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ZONGULDAK TA Kİ KİLİSELER.
Zonguldak’ta benim bildiğim 4 tane kilise var
Hani bildiğimiz bağımsız tek başına bir kilise değil
Apartman dairesi içinde kiralanmış daireler kilise çevrilmiş durumda.
Biri tanesi İncivez’de.
Misyonerler hiç durmuyorlar.
Zonguldak’ta bulunan Afgan ve İranlı gibi mültecileri hristiyan yapmak için değişik vaatler veriyorlarmış.
Örneğin hıristiyan oldursanız Avrupa sizi daha çabuk kabul eder diye kandırıyorlarmış.
Duyduklarım bununla da sınırlı değil
Bu özellikle sosyal medya ve değişik yolarla birlikte yoluyla bizim Türk gençleri, çocuklarımızı kandırmaya, hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar.
Misyonerlerin kol gezdiği bir il haline geldik.
İlçeleri bilmiyorum bile.
Belki ilçelerde bile vardır.
Dış ülkelerin çeşitli vakıflar aracılığı ile desteklenen bu kiliseler toplumumuzda inanılmaz tahribatlara yol açıyor.
Bu misyonerlere dur demenin zamanı gelmedi mi
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DİP NOT:
Son zamanlarda nefret etiğim insan sayısı her geçen gün daha da artıyor..
http://www.yeniadimgazetesi.com/ihtimal-vermemekle-birlikte-yinede-mutlu-yillar-diliyorum-makale,1671.html
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