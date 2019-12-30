İHTİMAL VERMEMEKLE BİRLİKTE YİNEDE MUTLU YILLAR DİLİYORUM!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ercan DEMİR

İyisiyle kötüsüyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2019’u geride bırakıyoruz.

Bir yılı daha geride bırakmanın hüznünü yaşarken yeni bir yıla girmenin sevincini ve mutluluğunu paylaşıyoruz.

2020 yeni adımlar, yeni umutlar ve yeni bir başlangıç olmasını diliyorum,

2020 yılında, eski yılda halkımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunlardan kurtulmasını diliyorum,

2020 yılında da çok çalışan, çok üreten Bir Zonguldak diliyorum,

2020 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyor, esenlikler diliyorum,

2020 yılının başta hemşerilerimize, ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, güzellikler içerisinde geçirmesini diliyorum

2020 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum.

Her ne kadar bu dilek ve temenilerimin olacağına ihtimal vermemekle birlikte;

Yine de herkese mutlu yılar diliyorum

Daha en isteyeyim ki

Peki bu temennilerime neden inanmadığım konusuna gelince

Ortadoğu da, Doğu Akdeniz de ve ülkeler arasında ki enerji savaşların ve terörü finanse eden devletlerin olduğu günümüzde kan ve gözyaşını hakim olduğu coğrafyamızda

Ne yaylan söyleyeyim

Mutlu yıl geçirmek çok zor be..

**

ZONGULDAK TA Kİ KİLİSELER.

Zonguldak’ta benim bildiğim 4 tane kilise var

Hani bildiğimiz bağımsız tek başına bir kilise değil

Apartman dairesi içinde kiralanmış daireler kilise çevrilmiş durumda.

Biri tanesi İncivez’de.

Misyonerler hiç durmuyorlar.

Zonguldak’ta bulunan Afgan ve İranlı gibi mültecileri hristiyan yapmak için değişik vaatler veriyorlarmış.

Örneğin hıristiyan oldursanız Avrupa sizi daha çabuk kabul eder diye kandırıyorlarmış.

Duyduklarım bununla da sınırlı değil

Bu özellikle sosyal medya ve değişik yolarla birlikte yoluyla bizim Türk gençleri, çocuklarımızı kandırmaya, hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar.

Misyonerlerin kol gezdiği bir il haline geldik.

İlçeleri bilmiyorum bile.

Belki ilçelerde bile vardır.

Dış ülkelerin çeşitli vakıflar aracılığı ile desteklenen bu kiliseler toplumumuzda inanılmaz tahribatlara yol açıyor.

Bu misyonerlere dur demenin zamanı gelmedi mi

**

DİP NOT:

Son zamanlarda nefret etiğim insan sayısı her geçen gün daha da artıyor..

http://www.yeniadimgazetesi.com/ihtimal-vermemekle-birlikte-yinede-mutlu-yillar-diliyorum-makale,1671.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...