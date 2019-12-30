Filistin Yönetimi: “İsa Peygamber bizim ilk şehidimizdir”

Batı Şeria’nın özerk Filistin Yönetimine göre, İsa Peygamber sadece Filistinli değil aynı zamanda İslam’ın ilk şehidi.

Hıristiyan aleminin Noel Bayramı için açıklamalar yapan Batı Şeria’nın önemli yöneticilerinden El Fetih Merkez Komitesinden Tawfiq Tirawi İsa Peygamber için şunları belirtti: “Bu kutsal Noel gününde İlk Filistinli ve İslam’ın ilk şehidi Efendimiz Mesih İsa Peygamberin doğum gününü şükran ile anıyoruz.”

Haberi basınla paylaşan Filistin Medyası Gözlem Kuruluşu (PMW) ‘Efendimiz İsa Peygamber’ (Our Lord Jesus) ifadesinin bir Hıristiyan geleneği olmadığını, İsa’yı peygamber kabul eden İslam inancının bir söylemi olduğunu belirtti.

Batı Şeria’daki Filistin toplumunun en önemli dini liderlerinden Muhammad Hüseyin, daha evvel, “İslam’ın tüm peygamberleri kabul ettiğini, tümünün tek Tanrılı dinin ve İslam’ın çağrısını yeryüzüne taşıdıkları” ifadesi ile aynı söylemi gündeme getirmişti.

Hüseyin sözlerine şöyle devam etmişti: “Tüm peygamberlerin inancı aynıdır. İsa Peygamber bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda, Bethlehem’de, Nazareth’de ve Kudüs’te yaşamıştır.”

Benzer iddialar daha evvel de El Fetih örgütünün yüksek mevkideki yöneticileri tarafından yapılmıştı.

http://www.salom.com.tr//haber-113051-filistin_yonetimi_Isa_peygamber_bizim_ilk_sehidimizdir.html

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