Ermenistan Başbakanı Yılbaşı bayramına doğru askeri Yerablur Panteonun’u ziyaret etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üst düzey devloet memurları ve yetkililerin eşliğinde Yerevan’da bulunan, ağırlıklı olarak Karabağ Savaşı kahramanlarının defnedildiği Yerablur askeri Panteonunu ziyaret etti.

Paşinyan paylaştığı yazıda “Yılbaşı ve Noel Bayramına doğru Yerablur Panteonunu ziyaret edip vatanımızın bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden Ermeni evlatlarının önünde saygı duruşunda bulunduk” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/30/Ermenistan-Paşinyan-Yerablur-Panteonu/173098

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