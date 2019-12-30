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BDT ülkelerinin en çok talep gören “Noel Babalar” arasında Ermeni “Gağant Baba” da var

2019-12-30

Ermenistan’da Noel Baya Gağant Baba adıyla da biliniyor. Yani Noel Baba’nın Ermeni geleneksel versiyonu Gağant Baba’dır.

Rus TurStat sitesinin araştırmasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeler arasında Gağant baba en çok talep gören Noel Babalar listesine girdi.

Ilk on sırada sırayla Belarus’taki ‘Ded Moroz’, Kazakistan’daki ‘Ayaz Ata’, Azerbaycan’daki ‘Şahta Baba’, Ermenistan’daki ‘Gağant Baba’, Özbekistan’daki Korbobo, Moldova’daki Moş kreçun, Kırkızistan’daki ‘Ayaz Ata’ Tacikistan’daki Boboyi barfin, Türkmenistan’daki ‘Ayaz baba’ ve Gürcistan’daki ‘Tovlis Babua’ yer alıyorlar.

Sitede Ermeni Gağant babayla ilgili kısmında onun yeşil kıyafetli olduğunu ve yanında da kiz torununun (Dzyunanuş) bulunduğu yazılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/30/Noel-Baba-Ermeni-Gağant-Baba/173128

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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