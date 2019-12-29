Hanuka 2019 Yahudilerin tarihi semti Galata’da kutlandı

Bir zamanlar Yahudi cemaatinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul’un Galata mahallesi 28 Aralık Cumartesi günü güneş battıktan sonra tarihi bir güne şahitlik etti.

Türk Yahudi Toplumunun, Beyoğlu Belediyesi ile ortak düzenlediği Hanuka kutlamasında, bayramın 7. mumu törenle yakılırken, Sami Levi Orkestrası da konuklara bir konser verdi. Tören, Yahudi kutsal günü Şabat’ın bitiş dualarının Neve Salom Sinagogunda tamamlanmasından sonra başladı.

Hanuka Bayramı için konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şunları söyledi:



“Yahudi vatandaşlarımız, sayın başkonsolosumuz, sayın metropolit, kıymetli hanımefendiler, Beyoğlulular sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Hanuka Bayramınız kutlu olsun. Bütün dinlerin, inançların, kültürlerin, kendini var edebildiği var olma ümidini özgürce yaşayabildiği Beyoğlu’ndayız, bir tarih şehrindeyiz. Farklı inançlar burada kendilerine en zengin manada, en geniş manada kendilerini ifade etme imkanı buldular. Bayramlar ortak kültürümüzün yaşaması ve geleceğe aktarılması konusunda ortak kültürün var olması ve yaşatılmasında hep bir zemin teşkil ettiler. Tıpkı Hanuka Bayramı gibi. Bugün burada tarihi şehirde hemen Galata Kulesi’nin yanında yanmakta olan mumların dünyada cehaletin yok olmasına vesile olmasını diliyorum.”

Hanuka Bayramı 2015 yılından bu yana İstanbul’da kamuya açık alanlarda kutlanıyor.

2015 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez Hanuka Bayramı Ortaköy Meydanında, devlet erkanının katılımıyla kutlanmıştı. Hanuka Bayramı, geçtiğimiz yıl da Şişli Belediyesinin ev sahipliğinde, Türk Yahudi Toplumu ile birlikte Maçka’daki Nişantaşı Sanat Parkında kutlanmıştı.

http://www.salom.com.tr//koseyazisi-113045-galataacuteda_yahudi_aleminin_hanuka_bayrami_kutlandi.html

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