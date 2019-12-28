NOEL ( YILBAŞI ) KUTLAMALARI-2

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Dursun Kaplan

ÇAM AĞACI SÜSLEME ADETİ, NEREDEN GELİYOR?

Yılbaşı gecesinde altında yatıldığı zaman ömrün uzayacağına inanılarak ışık ve süslerle donatılan ve Noel’den birkaç gün sonra çöpe atılan “Çam ağacı süsleme” adeti de, Putperest Ermenilerin AMANOR isimli putlarının şerefine 20 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri kutlama törenlerinden kalmadır. Bu çam süslemesi görüldüğü gibi, değil Müslümanlar için, Hıristiyanlar için dahi BATIL olan putperest Ermeni adetlerinden biridir.

NOEL HEDİYESİNİN ASLI NEDİR?

Noel hediyesi de, Yahudilerin putperest dönemlerinden kalma, BAAL adı verilen putun bayramı dolayısıyla birbirleriyle hediyeleşme adetidir. Bu adet hak dinlerin gelmesinden sonra da devam etmiştir. Nitekim, Hz. İsa’nın doğum günü vesile edilerek, (Babaların-annelerin ve velilerin) aldıkları hediyeleri, Noel baba diye yutturdukları mahallin papazına vererek ve Noel (yılbaşı) gecesinde de, “Noel baba size sevdiğiniz hediyeleri getirecek”, diyerek çocukları ve gençleri, Noel babanın yılbaşında getireceği hediyelerle (3) Noel babanın şahsında Hıristiyanlığa ısındırmak için düzenlenen senaryodur.

HZ.İSA’NIN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Tüm Hıristiyanlık alemi Hz. İsa’nın doğum tarihini 25 Aralık olarak kabul etmektedirler. Onun için de 25 Aralık tarihi bu gün Hıristiyanlar tarafından Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanmaktadır. (4) Bu gün kullanılan miladi takvimin başlangıç günü Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul ediliyor ki, bu doğru değildir. Şöyle ki; batı tarihçilerinin bir kısmı Hz. İsa’nın milattan 4-6 yıl önce doğduğunu kabul ediyorlar.(5) Bazıları da Yunan filozofu Eflatun’un da (Ölümü M.Ö 347) aynı dönemde yaşadığını ileri sürüyorlar. (6)

İslam Alimlerine göre ise Hz. İsa’nın doğumu ile Hz. Muhammet’ in (S.A.V.) doğumu arasında 1000 sene zaman farkı vardır.(7) Bu fikirden hareket ederek Hz. İsa’nın milattan 300 yıl önce doğduğu ileri sürülmektedir.

Hz. İsa’nın doğum tarihi üzerinde hem batı hem de İslam alimlerince şüpheye düşüldüğüne göre, doğum günü üzerinde şüpheye düşülmesi doğaldır. Bu durumda Hz. İsa’nın doğum günü de 1 Ocak değildir. Bu 1 Ocak tarihi yukarıda da işaret edildiği gibi Bizans imparatoru Konstantin’in Hıristiyanlığa girdiği günün yıl dönümüdür.

Hıristiyanlık alemi tarafından kutlanan ve bizim de Avrupalılaşma özentisinden ve onlara benzemek için milli ve dini bütünlüğümüzü zedelercesine, her şeyi olduğu gibi kabul etmemizden dolayıdır ki, putperest Ermeni ve Yahudi adetlerini yaşatma uğruna 1 Ocak tarihini yılbaşı olarak kutluyoruz.

Görüldüğü gibi yılbaşı, Noel, Noel hediyesi ve çam süsleme adet ve gelenekleri İslami olmadığı gibi, gerçekten 1 Ocak tarihi de, Hz. İsa’nın doğum günü de değildir.

Halkının en az yüzde 95’i Müslüman olan ülkemizde, büyük milletimizin evlatlarından bir kısmının, dini ve milli örf, adet ve geleneklerimize taban tabana zıt olan yılbaşı ve Noel baba kutlamaları, çam ağacı süslemeleri ve Noel baba hediyesi safsatalarına bilmeden, körü körüne alet olmaları, çok üzücüdür. Kendi dini ve milli, o kadar çok ve güzel örf, adet ve geleneklerimiz vardır ki, bunları yaşayıp, yaşattığımız zaman başka kültürlerde mutluluk aramamıza ihtiyacımız kalmayacaktır. Hem de bu konuda Yüce Allah’ın: ”Bir millet kendi inanç, örf, adet ve geleneklerini değiştirmedikçe, biz o milleti değiştirmeyiz” buyruğu da kesinlikle unutulmamalı, Peygamber Efendimizin, “Kişi benzemek istediği kavimdendir” hadisi de ihmal edilmemelidir. Atalarımız; “Herkes eder kendine, eder kendi kendine” diyerek, kendi inanç, örf, adet ve geleneklerini bırakıp başkalarına özenenlerin, ancak kendilerine zarar vereceklerine işaret etmişlerdir.

Yıl başında insanların bir kısmı, “ya çıkarsa” ümidiyle piyango bileti alıyorlar. Diyelim ki çıktı. Bu demektir ki, o haram paranın sahibi ömrünün bundan sonraki döneminde ne yerse yesin, ne içerse içsin, ne giyerse giysin, yani alacağı evi, arabası ve sair her şeyi haramdır. “Haramın binası olmaz” derler. Peygamber Efendimiz, “Haram mal bir adamın neslinde en fazla 40 veya 60 sene kalır” buyuruyor. O halde bana piyangodan, hatta totodan, lotodan para çıktı diye sevinen insan, kendisini de mevcut ve gelecek nesillerini de Allah huzurunda mahvetmiş demektir. Kaldı ki, bu şekilde para sahibi olup da kısa zamanda onu bitirerek eskisinden berbat bir hayata duçar olanlar, çıldırıp canından olanlar ve hatta elde avuçta bir şey kalmadı mı intihar ederek basına haber malzemesi olanları görüyor ve duyuyoruz. Allah ne verecekse helalinden ve hayırlısını versin diyelim.

Unutmayalım ki, İslami yılbaşı, Peygamberimizin(s.a.) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicretini esas alan Hicri Takvime göre 1 Muharremdir.

Müslüman; hangi takvime göre olursa olsun, yeni yılın başında, onu bahane ederek şu veya bu şekilde Allah’a asi olmamalıdır, bilakis ömründen geçen bir yılın maddi ve manevi muhasebesini yapmalı, maddi ve manevi kazanımlarını artıracak yeni tedbirler almalı, maddi ve manevi zararına sebep olacak; söz, iş, amel, davranış ve uygulamalarından vazgeçip uzaklaşmalıdır.

Müslüman ayrıca geçmişinin muhasebesini yapmalı, günahlarına tövbe etmeli, bir daha günah işlemeyeceğine, namaz ve oruç gibi borçları varsa onları da kazaen ifa edeceğine söz vermeli, bu günü iyi değerlendirmeli gelecek için maddi ve manevi kazanımları olacak güzel planlar yapmalıdır. Böylece Yaratanına karşı yepyeni, tertemiz bir sayfa açmalıdır.

2020 yılının; şahsi sağlığımıza, ailevi mutluluğumuza, milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, Kahraman Ordumuzun ve Emniyet güçlerimizin din, devlet, vatan ve millet düşmanlarına karşı daima muzaffer olmasına, mazlum Müslümanların kurtuluşuna ve insanlığın huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.

Ankara’dan selam, sevgi, saygı ve dua ile.

(1) Rehber Ansiklopedisi Cilt 138.148 Türkiye Gazetesi

(2) Hayat Ansiklopedisi Cilt 5 S. 2467

(3) Hayat Ansildopedisi Cilt 55.2467

(4) Hayat Ansiklopedisi Cilt 3 S. 1689

(5) Hayat Ansiklopedisi Cilt 3 S. 1689

(6) Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi Cilt 5 5.20

(7) Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi Cilt 5 S.21

http://www.corumhaber.net/noel-yilbasi-kutlamalari-2-makale,9458.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...