IŞİD’in Nijerya kolu Bağdadi’nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı

IŞİD’in Nijerya kolu eski liderleri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesinin intikamı olarak 10 Hristiyan’ın kafasının kesildiğini ileri sürdükleri bir video yayınladı.

Görüntüler Noel ertesinde grubun telegram hesabı üzerinden Arapça alt yazılı fakat sessiz bir şekilde yayınlandı.

Videoda bej üniformalı ve siyah maskeli adamların gözleri bağlanmış 10 esirin kafasını kestiği on birincisinin ise silahla öldürüldüğü görülüyor.

Reuters’in ulaştığı bir başka videoda ise esirlerin Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti’nde Maiduguri ve Damaturu’da yakalandığı belirtiliyor. IŞİD militanları uzun suredir bu bölgede ayrı bir İslam Devleti kurmak için savaşıyor.

Bu videoda esirler Nijerya Hristiyan Birliği ve Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’ye kendilerini kurtarma çağrısında bulunuyor.

IŞİD’in Batı Afrika kolu 2016 yılında Boko Haram’dan ayrılarak bölgedeki en baskın cihatçı grup haline geldi. Son on yılda Nijerya’nın kuzeyinde isyancılar 30 bin civarında kişiyi öldürdü.

https://tr.euronews.com/2019/12/27/isid-in-nijerya-kolu-bagdadi-nin-intikam-icin-10-hristiyan-n-kafas-n-kestikleri-video-yay

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