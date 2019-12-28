Çok sesli koro ile Aziz Pavlus Kilisesi’nde noel kutlaması

ADANA,(DHA)- ÇUKUROVA Çok Sesli Korosu, ilk kez kentte bulunan Aziz Pavlus Kilisesi’nde, Hristiyan cemaatinin Noel kutlamalarına katıldı.

Kentte bulunan Hristiyan aileler, 24 Aralık’ta Aziz Pavlus Kilisesi’nde düzenlenen Noel kutlamalarına katıldı. Çukurova Çok Sesli Korosu, gelen konuklara yapılan ayin sonrasında ilahilar okudu. İlk kez bir kilisede, etkinlik düzenlediklerini söyleyen, koro Şefi Nevin Apaydın, “Adana’da, kültürel etkinliklerin arttırılması için çalışmalarımız devam edecek. Sanatın dili, dini ve ırkı yoktur. Aziz Pavlus Kilisesi tarihinde ilkkez bir koro çıktı, bundan dolayı mutlu olduk” dedi. Aziz Pavlus Kilisesi Baş Rahibi Francis Dondu da, “Kilisemizde bundan sonra Adanamızı kültürel açıdan tanıtıcı faaliyetlerde bulunacağız” dedi. Ayrıca törene, CHP Adana Milletvekilli Müzeyyen Şevkin ve ailesi ile eski dönem milletvekilli Zülfikar İnönü Tümer ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar daha sonra Noel pastası kesti.

http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/adana/merkez/cok-sesli-koro-ile-aziz-pavlus-kilisesinde-noe-6110818

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