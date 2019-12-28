2019 Yılının Antisemit Vakalarına Beraber Bakalım

Avlaremoz platformu olarak en önem verdiğimiz konuların başında elbette antisemitizm geliyor. Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan antisemit olayları belgelemek, arşivlemek ve hatırlatmak misyonlarımızdan biri.

Takipçilerimizle her senenin sonunda o sene gerçekleşmiş antisemit vakalardan seçtiğimiz birkaçını hatırlatmak amacıyla bir anket hazırlıyor ve yılın en antisemit vakasını hep beraber seçiyoruz.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de 10 vakayı takipçilerimiz için özetledik. Sayfanın sonunda anket linkine tıklayarak oy vermeyi unutmayın!

2019 senesinde hangi antisemit vakalar gerçekleşmişti?

1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezanın ıslaklandığına dair iddialar hakkında açıklama yaparken ‘Gayrimüslimler bile ezana saygı gösterir’ diyerek ayrımcı ifadeler kullanmıştı.

2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaşadığı tartışmanın sonucunda Türkiye’de yaşayan Yahudilerin güvenliği konusunda tehditler savunarak Yahudileri koz olarak ortaya koymuştu.

“Tahrik etme. Biz bu ülkede hiçbir Musevi’ye zulüm etmedik, hiç bir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etme. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama hesabını uluslararası arenada size soracağız.”

3. Melih Gökçek, HDP eş genel başkanı Sezai Temelli’yi aşağılamak amacıyla ‘bu adam Kürt mü, Yahudi mi?‘ demiş, Yahudi kelimesini hakaret amaçlı kullanmıştı.

4. İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir inşaatın duvarına ‘Soyun kurusun Hitler’in piçi katil, Yahudi‘ yazılmış ve yetkililere şikayette bulunulmasına rağmen silinmemişti.

5. Beykoz Göksu Evleri’nde köpekler üzerinden antisemit komplo teorileri üretilmişti. Yeni Akit’te yayınlanan haberde Yahudilerin, köpekleri, Müslüman komşularına ısırmak üzere yolladıkları iddia edilmişti.

6. Bir grup kız çocuğu genç bir kadın önderliğinde ‘Yahudiye ölüm’ diye bağırmış ve bu gösterilerini sosyal medya üzerinden paylaşmışlardı.

7. Cübbeli Ahmet Hoca vaazında ‘Dünyadayken cehennemde’ olmayı, ‘Yahudi zulmüne boyun eğmek‘ olarak tanımlamıştı.

8. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir istasyonda ‘Yahudiler ve Hristiyanlarla Dost Olmayın‘ pankartı asılmıştı. Konu ile ilgili İHD’nin yaptığı şikayete kovuşturulmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

9. İYİ Partili Lütfü Türkkan sonradan görmeliği ‘Yahudileşmek‘ olarak tanımlamış, kendisi veya partisi konuyla ilgili geçerli bir özür dilememişti.

10. Cumhuriyet Gazetesi 1945’te yayımlamış olduğu antisemit karikatürü arşivinden çıkararak hiç bir problem yokmuşçasına tekrar paylaşmıştı.

Sizce tüm bu vakalardan en antisemiti hangisi ? Sizce hangisi en kötüsü?

Ankete ulaşmak için buraya tıklayın.

Oylarınızla belirlenecek sonuçlar 1 Ocak 2020 günü açıklanacak. 31 Aralık 2019 Salı akşamına dek oy verebilir, anketi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Herkese antisemitizmin ve her türlü ırkçılığın ve ayrımcılığın azalacağı bir sene dileriz.

*Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

http://www.avlaremoz.com/2019/12/28/2019-yilinin-antisemit-vakalarina-beraber-bakalim/

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