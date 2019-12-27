Zamanda Yolculuk: Adana Tepebağ Evleri

Olcay AYTÜRK

Adana

Adana’nın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Tepebağ Mahallesi aynı zamanda şehrin merkezindedir de. Dar sokaklarındaki, cumbalı, görkemli evleri görenlere, zaman kavramını kaybettirir; dünü, bugünü, geleceği aynı zaman diliminde yaşatır. Tepebağ Evleri’nin hikayesi, Ramazanoğlu Halit Bey tarafından 1495 yılında yaptırılan konakla başlar. Konak mahallenin girişinde, sarının kahverengiyle oluşturduğu evrensel dengeyi sağlayan, emek işçiliği ile göz dolduran ahşap kapılar ve ahşap pervazlarla koca bir tarihi anlatmak istercesine hüzünlü; aynı zamanda saygılı bir yorgunlukla karşılar ziyaretçilerini.

İçinde yaşanılmış olanları ve şu anda yaşanılanları merak etme duygusuyla sarar sizi; yaşanmışlıklarını, koca bir tarihi fısıldar… Taşıdığı geleneksel izler modern parçalarla birleşerek dünü bugüne taşır. Tarihi yapılar arasında gezinirken yaşamın renklerini keşfettirir.

Fotoğraf: Olcay Aytürk/Evrensel

ADANA’NIN KİMLİĞİ

Seyhan Nehri’nin karşı teplerine kurulan konaklar, etrafına çevrilen surlarıyla Taşköprü’nün uzağında kalır. Şehrin Ermeni Mimarisi’ni taşıyan konaklar, taş okulları ile birlikte Adana’nın kimliğini oluşturur. Güneşin ışıklarıyla bezenmiş sokaklarında gezinirken sihirli bir dünyaya adım atmış izlenimini edinirsiniz.

KENDİ İÇİNE AÇILAN TÜNEL

1998 Adana Depremi’nde büyük hasar görmesine rağmen ruhunu hiç kaybetmemiş bir mahalledir Tepebağ Mahallesi. Boşlukta tutunan büyülü izlenimi yansıtan evlerin altından geçilen yolda insanın kendi içine gidilen bir tüneldeymişçesine görenlerin ruhunu sarıverir.

Adana’yı tanımak, anlamak, duyabilmek ve geçmişin zamansız yolculuğunda kendinizden geçmek isterseniz; kendinize bir ödül verin ve mutlaka Tepebağ Mahallesi’nde zaman yolculuğuna çıkın.

Fotoğraf: Olcay Aytürk/Evrensel

Evrensel Gazetesi

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