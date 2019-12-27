Vali Pekmez, Süryani vatandaşların noel bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’la birlikte Hristiyan inanışına göre Hz.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’la birlikte Hristiyan inanışına göre Hz. İsa’nın doğum günü olan Noel Bayramı dolayısıyla Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek, Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.

Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Vali Aykut Pekmez’i Süryani Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek karşıladı. Mor Griğoryos Melki Ürek, Hz. İsa’nın doğum günü ve Noel Bayramı dolayısıyla Vali Aykut Pekmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Kadim medeniyetler şehri Adıyaman’ın tarih boyunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Adıyaman, tüm renkleriyle herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı bir medeniyet ve barış kentidir. Bu bereketli topraklarda Süryani vatandaşlarımızı şehrimizin bir mozaiği ve zenginliği olarak görüyoruz. Metropolitimizin şahsında tüm Süryani vatandaşlarımızın Noel Bayramını ve yaklaşan yeni yılını kutluyor, bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dünya barışına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/vali-pekmez-suryani-vatandaslarin-noel-bayramini-kutladi-980837.html

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