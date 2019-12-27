Kim demiş “tebrik kartı öldü” diye! Hristiyan adeti Noel’i kutlayan siyasiler

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Eskiden bayramlarda başvurulan tebrik kartı gönderme alışkanlığının ortadan kaybolduğundan yakınılırken, bu gelenek bir yönüyle sanal dünyaya kaymış durumda.

Siyasiler de kutlamalarında zaman zaman sanal tebrik kartlarına başvuruyor. Örneğin Hristiyanların geçen “noel bayramını” internet üzerinden kutlayan siyasetçiler kutlamalarını sosyal medya üzerinden yaparken “tebrik kartı” geleneğini de bir anlamda sürdürdüler. Örneğin, Saadet Partisi’nden Cihangir İslam ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlamalarına küçük noel görüntü ve imgelerini dahil ettiler. Amerika ve AB’nin parlattığı PKK’nın teröristbaşlarından Mazlum Kobani de noeli yakın adamlarıyla süslenmiş çam ağacının başucunda poz vererek kutladı.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/kim-demis-tebrik-karti-oldu-diye-hristiyan-adeti-noeli-kutlayan-siyasiler-981217.html

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