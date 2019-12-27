Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödemiş

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Katolik kilisesinin, cinsel istismara uğramış 564 kişiye şu ana kadar yaklaşık 84 milyon dolar tazminat ödediği öğrenildi.

Eyalette bulunan 7 kilisenin mahkemeye gitmeden cinsel tacize uğramış kişilerle anlaşarak şu ana kadar kişi başına ortalama 148 bin dolardan fazla para ödediği kaydedildi.

Cinsel istismara uğrayan kişilerin mahkemeye gitmesi halinde daha fazla tazminat alabileceği ancak eyalet kanunlarının iddia sahibinin mahkemeye ancak 30 yaşına kadar başvurmasına müsaade ettiği bildirildi.

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“Olumlu bir başlangıç yapmamı sağlayacak”

Mağdurlardan 45 yaşındaki David Zernhelt, mahkemeye gitmeden kendisine teklif edilen 400 bin dolar tazminatı kabul ettiğini belirterek, “Bu beni zengin yapmayacak ama geçmişi arkada bırakarak hayatımda olumlu bir başlangıç yapma imkanı sağlayacak” diye konuştu.

“Tazminatlar kiliseye karşı bir kalkan olarak kullanılıyor”

Zernhelt, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonunun kilisenin işine geldiğini ifade ederek, “Mağdurlara karşı ödenen indirimli tazminatların kiliseye karşı bir kalkan olarak kullanıldığını hissediyorum” dedi.

Cinsel taciz kurbanlarının avukatı Richard Serbin de “fondan ödenen tazminatların kilisenin açık bir yargılama sürecine gitmesinin önüne geçtiğini, dolayısıyla kirli çamaşırlarının açığa çıkmasını engellediğini” belirtti.

Pensilvanya’da kiliselerde cinsel istismara uğramış kişiler için oluşturulan fona şimdiye kadar bin 500 kişinin başvurduğu, bunlardan henüz 500’ünün incelenip değerlendirildiği kaydedildi.

Geçen yıl Pensilvanya Mahkemesinin 1950’lerden bu yana yüzlerce rahibin binin üzerinde çocuğa cinsel tacizde bulunduğu tespitinden sonra eyaletteki 8 Katolik kilisesinden 7’si kurbanlara yönelik tazminat fonu oluşturmuştu.

AP

Independent Turkce

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