İzmir’de 2. Sefarad Kültür Festivali başladı

İzmir Musevi Cemaati ve Konak Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sefarad Kültür Festivali, Kemeraltı Havra Sokağı’ndaki Sinyora Sinagog’unda başladı. Yahudi kültürünün tanıtıldığı festivalde kentin mirasına sahip çıkmak ve bu mirası bütün dünyaya açmak için festivalin gelecek yıl uluslararası düzeyde yapılması fikri öne çıktı.

‘MİRASA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ’

Yahudi dini ritüel tekstilleri sergisiyle başlayan etkinlikte katılımcılara İzmir’e özgü ve geleneksel Sefarad mutfağından boyoz ikram edildi. Festivalin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer önümüzdeki yıldan itibaren festivali uluslararası hale getirmeyi planladıklarını açıklayarak, “Aslolan kentin geleneklerini korumaktır. Çünkü onlar bize, bizden öncekilerin mirasıdır. Bir belediye başkanı önce o mirasa sahip çıkmak zorundadır. Bu nedenle bu büyük zenginliği, mirası bütün dünyaya sunacağız” dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da gelecek yılki hedeflerinin festivalin uluslararası bir hale gelmesi olduğunu belirterek “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer Başkanımla beraber daha iyi bir festivalin sözünü şimdiden veriyoruz” diye konuştu.

Sefarad kültürüne dair müzik, sergi, gezi ve film gösterimlerine de yer verilen festival 3 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek. (İzmir/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...