İskenderiye Patrikhanesi de Kiev’i tanıdı: Rus Kilisesi tepkili

Ortodoks Hristiyanların çok büyük bir kesimini temsil eden Doğu Ortodoks Kilisesi içinde Moskova ve Kiev patriklikleri arasındaki anlaşmazlık, diğer kiliselerin de katılmasıyla sürüyor.

Ocak ayında İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni Moskova’dan bağımsız bir kilise olarak tanımasıyla Moskova Patrikliği tepki göstermişti. Moskova, Fener Rum Patrikhanesi’yle ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Son olarak ise, Mısır’daki İskenderiye ve Tüm Afrika Patriği Theodore II tarafından Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin tanınması, Moskova Patrikhanesi’nin sert tepkisine yol açtı. Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinod toplantısından sonra yapılan açıklamada, İskenderiye Patriği’nin kararının ‘bireysel’ olduğu savunuldu.

Açıklamada, Rus Ortodoks Kilisesi’nin İskenderiye Rum ve Tüm Afrika Patrikhanesi ile ilişkilerinin askıya alındığı belirtildi. Ancak açıklamada, Patrik Theodore II’nin kararına uymayan diğer başpiskoposlarla ilişkilerini sürdürmeye devam edeceği de vurgulandı.

https://alevinet.com/2019/12/27/iskenderiye-patrikhanesi-de-kievi-tanidi-rus-kilisesi-tepkili/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...