Gaziantep Sinagogu 40 Sene Sonra Hanuka Kutlaması için Açıldı

Fotoğraf: DHA

1979 senesinde Antep’teki Yahudi nüfusun azalmasıyla aktif kullanımını yitiren daha sonra da kapanan Gaziantep Sinagogu 26 Aralık 2019 Perşembe günü bir günlüğüne şenliklerle açıldı.

Sinagoga getirilen Sefer Toralarla başlayan törenin ardından sinagogun bahçesinde Hanukiya yakıldı ve şarkılar söylendi.

Fotoğraf: Facebook, Rav Mendy Chitrik – Gaziantep Sinagogu’nun bahçesinde Hanukiya

Gaziantep Sinagogu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş ve Müdürlükçe restore edilmişti.

Törende kendisi de Antep kökenli olan Hahambaşı Müşavirlerinden Yaşar Bildirici Antep Sinagogu’nun tarihi öneminden bahsederken, İshak İbrahimzadeh de 2300 sene boyunca bu topraklarda yaşamış olan bir halkın neden 1970’lerin sonunda Antep’i bırakmak zorunda kaldığına dikkat çekti. İbrahimzadeh Yahudilerin bu dönemde çevreden tacize uğradıklarını, tehdit edildiklerini, insanların kaçırıldığını hatırlatarak 2300 senelik evlerinden vaz geçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Törende Antep’te yaşamış ve uzun dönem toplum lideri olan Haham Yosef’in torunu Adel Arkadaş Kohen de bir konuşma gerçekleştirdi. Antep’te doğmuş ve büyümüş biri olarak Hanuka Bayramı’nı tekrar sinagogda kutlamanın heyecanını katılımcılarla paylaştı.

http://www.avlaremoz.com/2019/12/27/gaziantep-sinagogu-40-sene-sonra-hanuka-kutlamasi-icin-acildi/

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