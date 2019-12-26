Mkhitaryan’ın imza attığı ‘akrep golü’ BBC’nin hazırladığı 10 yılının unutulmaz anlar listesine dahil edildi (video)

İngiltere Merkezli BBC ajansı 2010 yılından itibaren futbolda yaşanan unutulmaz anlarını belirledi. BBC tarafından hazırlanan bu listede Ermenistan Futbol Milli Takımı ve Roma oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın ünlü ‘akrep golü’ de yer aldı.

Bu meşhur golü attığında Mkhitaryan Manchester United oyuncusuydu ve 9 Nisan 2015 tarihinde Sunderland ile karşılaşma sırasında maçın 46’ıncı dakikasında Ermeni futbol yıldızı bu güzel gole imza atarak durumu 0:2 yaptı.

BBC tarafindan yayınlanan yazıda “Manchester United’de Mkhitaryan’ın kariyeri çok olaylarla dolu değildi, fakat Ermeni orta saha oyuncusunun attığı ve José Mourinho tarafından ‘Futbolun güzelliği’ olarak tanımladığı bu gol her zaman hatırlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI

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