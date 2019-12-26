Menemen’de Tarihi Agios Konstantinos Kilisesi’nde Noel ayini kutlandı

Tüm Dünya’da Hristiyanların kutladığı noel bayramı, 24 Aralığı 25 Aralığa bağlayan gecede Hz. İsa’nın dünyaya gelişini, doğuş bayramını ( Noel ) kutlamak için Menemen ve Kuzey Ege bölgesinde yaşayan Hristiyan vatandaşlar Menemen’de buluştu.

Menemen ve Kuzey Ege bölgesinde yaşayan Hristiyan vatandaşlar tarihi Agios Konstantinos Kilisi’nde düzenledikleri ayinle 24 Aralığı 25 Aralığa bağlayan gece, Hz. İsa’nın dünyaya gelişini, doğuş bayramını (Noel bayramını) kutladılar.

Menemen’de yaklaşık 200 yıllık tarihi bulunan Agios Konstantinos Kilisesi 2014 yılında restorasyonu yapılarak hem Menemen’e hemde Kuzey Ege bölgesinde yaşayan vatandaşların ibadetine açıldı. Tarihin izlerini taşıyan kilise İzmir’in kuzeyinde aktif ayakta kalan turizm ve ibadete açılan tek kilise binasıdır.Noel Ayinine Menemen Belediye Başkan yardımcıları, çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri, İzmir Platformu üyeleri, muhtarlar, bir çok yerli ve yabancı konuk katıldı. Agios Konstantinos Kilisesi Rahibi Erol Kara’nın yönettiği ayinde Noel ilahileri söylendi.

Rahip Erol Kara Menemen’deki tarihi kilisenin hem ilçemiz için hemde İzmir için önemini vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti ” Agios Konstantinos Kilisesi 200 yıllık tarihi olan bir kilise binası. İzmir’in Kuzeyinde ayakta kalan ve ibadete açık olan başka bir kilise binası maalesef yok. İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan Bergama kilisesine, haç için ziyarete giden insanların maalesef ki orada ibadetlerini yapabileceklerini mevcut bir kilise binası yok. Menemen’deki Agios Kontansinos kilisesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Haç için Bergama’dan dönen kişilerin Menemen’e uğrayarak İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ziyaret etmeleri hemde burada ibadetlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Agios Kontantinos kilisesi İnanç turizmi konusunda çok önemli bir durak konumundadır. Menemen’de bulunan bu tarihi kilisemizin hak ettiği değerini kavrayabilirsek güzel Menemen’imize turizm konusunda da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Böylece ilçemizin ekonomisine, tanıtımına ve kültürüne bir şeyler kazandırabilirsek çok mutlu olacağız. Bu doğrultuda tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı arzuluyoruz” dedi.

Noel ayinine katılan Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak’da “ Böyle bir toplantıya ilk defa katılıyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Hiçbir inanç ve hiçbir din insanlara kötülük yap, hırsızlık yap demez. Bu doğrultuda iyi insan olmak çok önemlidir. Davet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hristiyan vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

https://www.menemenhaber.com.tr/menemen-de-tarihi-agios-konstantinos-kilisi-nde-noel-ayini-kutlandi/1569/

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