Mardin’de 300 Kişilik Noel Kutlaması

Mardin Protestan Kilisesi’nde Noel Ayini yapıldı. Ayine yaklaşık 300 kişi katıldı. Noel ilahilerinin seslendirildiği ayinde Ankara Kurtuluş Kilisesi önderlerinden Soner Tufan misafir konuşmacı olarak vaaz verdi. Tufan vaazında İsa Mesih’in doğumunun insanlık için önemine değinerek, insanların günahlarından kurtarılması için İsa’nın üstlendiği rolü anlattı.

NOEL İLE YILBAŞI’NIN AYNI OLMADIĞI ÖĞRENİLİYOR

Soner Tufan konuşmasında Noel ile yılbaşının aynı şeyler olmadığını artık Hristiyanların dışındaki insanların da bildiğini fakat hâlâ bazı kesimler tarafından bilinçli veya bilinçsizce bu iki kavramın aynı şeylermiş gibi algılandığını ya da öyle bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Tufan konuşmasında, Noel’i “Rabbimiz İsa Mesih’in dünyaya gelişinin, doğumunun kutlandığı en büyük Hristiyan bayramıdır.” şeklinde tanımlayarak şunları söyledi: “Noel’de en çok kullandığımız ayetlerin başında İsa’nın ışık oluşu, dünyaya ışık getirmesi, elbette bizim de tuz ve ışık olacak şekilde bir tanıklık oluşturmamızdır. Dünya karanlıktı, insanın büyük bir günah sorunu vardı, kimse günahının ağırlığından kurtulamazdı, iyilikle, sevapla ya da başka bir şekilde özgür olamazdı, İsa dünyaya gelmeden önce İsa Mesih ile ilgili 300’den fazla peygamberlik vardı. İsa dünyayı kurtarmak için geldi, dünya onu bekliyordu, dünya özgür olmak istiyordu.” dedi.

TANRI SIRADAN İNSANLARLA KONUŞUYOR

Mardin Protestan Kilisesi’ni dolduran cemaat ve misafirlere yaptığı konuşmasında, İsa Mesih’in doğumunun Meryem Ana’dan mucizevi bir şekilde gerçekleştiğini ve bu doğumun Eski Antlaşma’da önceden bildirildiğini anımsatan Soner Tufan, “Tanrı’nın sıradan, hassasiyetleri olan, sade vatandaşlara konuşuyor, kulağını dikip onu dinleyenler de onlar arasından çıkıyor, Tanrı kimse kendisiyle kendi gücüyle övünmesin diye bunu yapıyor. Meryem sade bir erden ergendi, Petrus ve Yuhanna balıkçı, Amos çiftçi, Matta vergi görevlisiydi.Bir kahramanı olağanüstü hale getiren onun sıradan yanıdır. O zaman iman ve katlanışımızdaki olağanüstülük ortaya çıkar.” dedi.

Noel temalı Konuşmasında İncil’de anlatılan İsa Mesih’in doğumu öncesinde, doğumu sırasında ve doğumundan sonra yaşanan Beytlehem’e gidiş, Handaki ahırda doğum, çobanların ve yıldızbilimcilerin İsa’yı ziyareti, İsa’nın Tapınağa Sunuluşu, Şimon ve Anna’nın peygamberliği, Mısır’a kaçış, İsa’nın 12 yaşında dinbilginleriyle tartışması gibi olayları dinleyenlere aktaran Tufan, İsa’nın “Alfa Ve Omega, Güvey, Asma, Diriliş, Harika Öğütçü, Seçilmiş Olan, Iyi Çoban, Yaşam Ekmeği, Tanrı Kuzusu, Zafer Umudu, Prenslerin Prensi, Rablerin Rabbi, Kralların Kralı Ve Immanuel” gibi isimlerle de anıldığını belirterek, “İmmanuel, Tanrı bizimledir. Bütün insanlarla birliktedir anlamına gelmektedir. Tanrı’nın bütün isimlerinden öte, İmmanuel olması, her şeyin ötesinde olması bence en güzelidir. Şimdi hep birlikte meleklerin sevincine katılalım, onlarla sevinelim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Vaazdan sonra kilise üyelerinden bir kişi İsa Mesih’i nasıl tanığını ve O’nunla yürümeye nasıl karar verdiğini anlattığı tanıklığını verdi. Kilise üyelerinden oluşan tiyatro grubu ise İsa’nın doğumu ile ilgili bir tiyatro oyunun canlandırdı.

“BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUZ”

Ayin sonrası Anadolu Ajansı’nın muhabirine konuşan Mardin Protestan Kilisesi’nin Pastörü Ender Peker, “Orta Doğu’da, coğrafyamızda ölümün gölgesinde yaşayan insanlar var maalesef. Umut ediyoruz ki bu bayram bütün ölüm tehlikesinin gölgesinde yaşayan insanların üzerine ışık olsun, barış ve selamet getirsin. Şehrimizde, ülkemizde ve Orta Doğu’da barışa vesile olmasını diliyor, onun için dua ediyoruz. Mardin gerçekten çok güzel bir şehir o yönüyle hem Türkiye’ye hem de bütün dünyaya örnek olabilecek bir şehir. Hem etnik olarak karışık, hem dini olarak karışık bir yapıya sahip, kozmopolit bir şehir ve bu bayramda birçok Müslüman arkadaşımız geldiler ve bayramımızı kutladılar, birlikte olduk. Aynı zamanda Müslüman arkadaşlarımızın bayramlarında bizler de onların bayramını kutlamaya gidiyoruz. Çok güzel bir birliktelik var, bu sevgiden ileri geliyor. Yani birbirimizi seviyoruz, birbirimizin farklılığını ön planda tutmuyoruz, birbirimizin arkadaşlığını ve dostluğunu ön planda tutuyoruz. Herkesin farklı görüş ve fikri olabilir ama sevgi olduğunda birleşir, sevgi birleştiricidir. Birleştirici olan bu sevgi mayasının daim olması ve bu sevginin artması için dua ediyoruz ki hep birlikte kardeşçe yaşayalım.” dedi.

Noel ayinin ardından Mardin Protestan Kilisesi’nin tarihi binasının avlusunda katılımcılara yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Hristiyan Haber

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...