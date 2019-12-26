Dinler Bahçesi’nde Noel ayini

ANTALYA’nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi’nde Noel ayini yapıldı.

ANTALYA‘nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi’nde Noel ayini yapıldı.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi’ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi’nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Antalya’da yerleşik yaşayan yabancılar ile tatil için gelen Hristiyanlar’ın katıldıği ayinde Ludger Paskert, Noel’i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayin piyano resitaliyle sona erdi.

Kaynak: DHA

https://www.haberler.com/dinler-bahcesi-nde-noel-ayini-12756426-haberi/

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