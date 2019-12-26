Ağrı Dağı’nda kartpostallık görüntü

“Türkiye’nin çatısı” olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zirvesindeki bulut ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

‘Türkiye’nin çatısı’ olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinde görülen bulut, dikkat çekti.

Türkiye’nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan’dan da görülen Ağrı Dağı’nda bugün güneş doğarken kartpostallık manzara ortaya çıktı. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı’nın zirvesinde görülen bulut kartpostallık görüntü oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip, dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, zirvesindeki bulut ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Türkiye’nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan’dan da görülen Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’nın zirvesinde öğleden sonra oluşan sis bulutu, şapkayı andıran görüntüsüyle ilgi çekti.

Ağrı Dağı dünya üzerinde en çok bilinen dağlar arasında 48. sırada yer alıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu verilerine göre, dünya üzerindeki bütün dağcıların en az bir defa tırmanmak istediği dağın Ağrı Dağı olduğu belirtiliyor.

Burhan Karaman adlı vatandaş, bulutun Ağrı Dağı’nın heybetine heybet kattığını söyledi. Karaman, “Gördüğünüz gibi bulutlar Ağrı Dağı’nın üzerini gelinlik gibi kaplamış. Heybeti gönlümüze nakşoluyor. Ağrı Dağı dünyanın en büyük dağlarından biri 5 bin 137 metre ile Türkiye’nin en büyük dağı. Ağrı Dağı’na ziyarete gelen binlerce turiste ev sahipliği yapıyoruz. ” dedi.

(Ömer Adıgüzel – İLKHA)

https://ilkha.com/guncel/agri-daginda-kartpostallik-goruntu-111739

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