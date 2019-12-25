Yunanistan Dışişleri Bakanı İstanbul’da Noel ayinine katıldı, İmamoğlu ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 22 Aralık’ta Libya’nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter’in yanı sıra Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüşmüştü.

Doğu Akdeniz turunu tamamlamasının ardından İstanbul’a geçen Dendias, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde düzenlenen noel ayinine katıldı.

Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişi kiliseye geldi.

Dendias Twitter hesabından Fener’e yaptığı ziyaretin fotoğraflarını “Konstantinopolis’in En Kutsal Ekümenik Patriği ile Bay Bartholomeos ile Fener’de” notuyla paylaştı.

Με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι. pic.twitter.com/FIYD1v5pkR — Nikos Dendias (@NikosDendias) 25 Aralık 2019

Türkiye, Fener Rum Patrikliği’ni ekümenik patrik sıfatıyla resmi olarak tanımıyor.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim süreci sırasında (11 Haziran) paylaştığı Twitter mesajında “İstanbul Rum Ortadoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos’un isim günün kutluyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadesini kullanmış, söz konusu mesaj CHP’den tepki görmüştü.

Fener’de İmamoğlu ile görüşme

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Fener’deki ayinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geldi.

Dendias, İmamoğlu ile görüşmesini “Ekrem İmamoğlu ile birlikte patrikhanede’ notuyla paylaştı.

Με τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ε. Ιμάμογλου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως pic.twitter.com/C60uEGlX6S — Nikos Dendias (@NikosDendias) 25 Aralık 2019

Türkiye ile Yunanistan, Ankara’nın Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması sonrası Doğu Akdeniz’de zaten gerilimli olan ilişkinin daha tırmanmasına neden olmuştu.

Atina hükümeti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır’la ayrı ayrı ittifaklar kurup Türkiye’nin Adeniz’deki varlığını görmezden gelmişti.

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Ankara ise Yunanistan’ın Rodos ve Girit gibi adalarının varlığını görmezden gelip Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan meşru Serraj hükümeti ile deniz yetki alanlarını öngören bir mutabakat imzalamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul’a ziyareti öncesi Alpha TV’ye yaptığı açıklamada “Türkiye’ye karşı ittifaklar kurmuyor, Türkiye’yi göz ardı etmeye çalışmıyoruz.” demişti.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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