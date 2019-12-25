Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde Noel ayinine katıldı

Fatih’teki Fener Rum Patrikhanesi’nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’ndeki ayin, saat 09.00’da başladı.

Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

Saat 10.00’da ayine katılmak üzere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da kiliseye geldi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişi kiliseye geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde Noel ayinine katıldı https://t.co/2MDdX0INCN pic.twitter.com/PGWu5V7mIa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 25, 2019

​Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile ilgili soruları yanıtlamayan Bakan Dendias, daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükür Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştü.

Görüşmeye ev sahipliği yapan Bartholomeos, Yunan Bakan ve belediye başkanlarına eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun gönderdiği çikolataları ikram etti.

Bakanın ayine katılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Bartholomeos, “Bakanın böyle bir günde bizi yalnız bırakmayıp ayinimize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın size, ailenize, memleketinize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Bakanın ziyareti resmi bir ziyaret değil özel bir ziyarettir” diye konuştu.

Bakan Dendias’a belediye başkanlarıyla ilgili bilgi aktardığını kaydeden Bartholomeos şöyle konuştu: “Bakan Bey’e belediye başkanlarının bize çok yakın olduklarını anlattım. Görüyorsunuz bizi şahsen ziyarete geldiler, çiçek gönderiler. Belediye başkanlarımız azınlıklara karşı istisnasız ayrıcalık yapmadan davranıyor. Kendilerine herkesin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Sizleri kıymetli bir dost olarak görüyor ve davranıyoruz.”

Sputnik Türkiye

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