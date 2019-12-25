Uykuda vuruluyoruz!

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Emin Pazarcı

Derdimiz de çok, sıkıntımız da… Bu topraklarda yaşamanın, Türk ve Müslümanolmanın bedeli bu! Dört bir yandan sıkıştırılmaya çalışıyoruz, siyasi ve ekonomik saldırılar altındayız.

Yaşıyoruz hep birlikte, tek tek sıralamaya gerek yok.

Biz onlarla uğraşırken, içten ve çaktırmadan vuruluyoruz! Bizimkiler, “bizden”dediklerimiz yapıyor üstelik bunu!

Ermeni Soykırımı iddiaları ve yalanları başımızın belası. “Müttefik” dediğimiz ABD dahil, hep birlikte saldırıp duruyorlar. Osmanlı üzerinden Türkiye’yi sıkıştırıp karalamaya çalışıyorlar. Tarihi gerçekleri çarpıtıp, bizi hedef alıyorlar.

Tepki gösteriyoruz…

İftira ve yalanlarla uğraşmak, Dışişleri Bakanlığımızın en ağırlıklı işleri arasında!

Ama biz asıl içeriden vuruluyoruz. Onca koşuşturma ve mücadelenin arasında, burnumuzun dibinde olan bitenin farkında değiliz. Sürekli olarak gafil avlanıyor, uykuda hunharca hançerlenmeye çalışılıyoruz…

Dışarıdan gelen saldırılar ne ki!

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Bir süre önce CHP’li Çankaya Belediyesi “İkinci Çankaya Kitap Buluşması” adı altında bir faaliyet düzenledi.

Ne güzel değil mi? Kitap buluşması! İlk bakışta okumayı özendirmeye çalışan yararlı bir kültür faaliyeti!

Peki, okumamız ve öğrenmemiz istenen ne? Batıda sürekli karşımıza çıkan iftiralar. Geçmişimize yönelik saldırılar. Yıllardır mücadele etmeye çalıştığımız yalanlar…

Çünkü orada bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayıncılık’ın kitapları sergilendi, tanıtıldı ve satıldı. Bir de katalog dağıtıldı. İçinde 158 Türkçe ve 60 Ermenicekitap var. Bunlar, bir Fransız Ermenisi olan Michel Marian’ın “Ermeni Soykırımı”, Şeyhmuz Diken’in “Ahım Var Diyarbakır”, Sylvia Angealique Alajaji’nin “Sılaya Giden Yol” isimli kitapları…

Çoğu, bu milleti ve tarihimizi karalamaya yönelik. İftira atıyorlar, gizli ya da açık sövüyorlar bize. Bunu da Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın kalbi olan Çankaya’da yapıyorlar.

Bu mu kültür faaliyeti?

Batıda bize şaşı bakan, düşmanlık besleyen, bu milleti sıkıştırmaya çalışanlar ne diyorlarsa, bu kitaplarda da onlar var!

Şimdi sormak istiyorum:

Bu mudur belediyenin görevi? Batıdaki çirkin iddiaları Türkiye’ye taşımak mıdır Atatürk’ün kurduğu CHP’li belediyenin misyonu?

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Tamamını inceleyemedim tabii ama Fransız Ermenisi Michel Marian’ın “Ermeni Soykırımı” isimli kitabına baktım. Gerçi içindeki bilgilerde kendi kendini tekzip ediyor, ama bozuk plak gibi “Soykırım (Genosit)” ifadesine takılmış. Yayınevinin misyonu bu olduğuna göre, diğerleri de farklı değildir elbette. Nefret suçu işleniyor o kitaplarda. Bize, Müslüman Türk Milletine yönelik ağır ve açık bir nefret suçu!

Üstelik, CHP’li belediyenin ilk vukuatı da değil bu. Yine 2015’te Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir sergi düzenlenmişti. Ermeni Tsolag Dildilian ve Aram Dildilian kardeşlerin soykırım yalanını işleyen fotoğrafları sergilenmişti. Serginin açılışını da Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkuluyapmıştı.

Ne farkı var bunların dışarıdan bize yönelen çirkin saldırılardan?

Ey CHP’liler, içinize siniyor mu bu yapılanlar? “Mustafa Kemal’in askerleri”kanınıza dokunmuyor mu?

https://www.aksam.com.tr/emin-pazarci/yazarlar/uykuda-vuruluyoruz-c2/haber-1032638

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