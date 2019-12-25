Suriye’deki Amerikan askerlerine helikopterli ‘Noel Babalar’ hediyelerini verdi

Suriye’de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Ekspres Tatil Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak’tan hediyelerin getirilmesini sağladı.

Noel Baba’nın kızağı ve onu çeken geyiklerin yerini her ne kadar askeri helikopter almış da olsa askerler Suriye’nin doğusundaki beş noktaya hediyeleri boşaltırken başlarına kırmızı renkte şapkalar takmayı ihmal etmedi.

Yardım kuruluşları, kilise ve Amerikan askerlerini destek vakıfları tarafından toplanan hediyeler arasında bolca şekerleme, sabun, diş macunu ve kolonya gibi tuvalet malzemeleri ön sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, geçen kasımda ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söylemişti.

Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore’ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, “Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak.” demişti.

https://tr.euronews.com/2019/12/24/suriye-deki-amerikan-askerlerine-helikopterli-noel-babalar-hediyelerini-verdi

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