Noel Ayini Yapılamayan Notre Dame’ın Kurtulma Şansı Yüzde 50

Nisan ayındaki büyük yangında ağır hasar aldığı için 1803 yılından bu yana ilk kez Noel ayininin yapılamadığı Notre Dame Katedrali kurtarılamayabilir. Yetkili din adamı Patrick Chauvet, katedralin çok hassas olduğunu ve yangından önce kurulan inşaat iskelesinin kubbeyi tehlikeye atması nedeniyle, yapının ayakta kalma şansının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Papaz Chauvet, restorasyonun 2021 yılına kadar başlamasının beklenmediğini ve Fransız Devrimi’nden bu yana ilk defa Noel ayini düzenlenememesinin üzüntü verdiğini söyledi.

Notre Dame yakınındaki başka bir kilisede düzenlenen geceyarısı ayinine katılan Chauvet, ‘‘Tehlike geçmiş değil. İskelenin kalanını kaldırdığımızda tehlike bitecek. Ancak iskelenin üç kubbenin üzerine çökme olasılığı da yüzde 50. Görüyorsunuz katedral hala çok hassas’’ dedi.

12’nci yüzyılda inşa edilen gotik yapı, yangından önce de renovasyon sürecindeydi. Yangında katedralin çatısı yok oldu ve çan kulesi çöktü. Taş yapıyı stabil tutacak bir çatı olmadığından, kubbeler binanın ayakta kalması için hayati önemde. Ancak kubbeler de dayanıklı değil.

Yangın sırasında katedralin arkasında çaprazlamasına yerleştirilmiş 50 bin yapı iskelesi kerestesi vardı. Bunların bir bölümü hasar gördü. Kalanının kaldırılması ise yangın sonrası temizlik sürecinin en zor aşamalarından biri.

Kerestelerin kaldırılmasıyla 2021’de restorasyonun başlayabileceğini öngören din adamı katedralin halka açılmasınınsa bir üç yıl daha alabileceğini o zaman bile restorasyonun tamamlanamayabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Notre Dame’ın yeniden inşasını tamamlamak istiyor, ancak uzmanlar bu sürenin gerçekçiliğinden şüpheli.

Yangın nedeniyle katedralde biriken tonlarca cıva tozu da ayinlerin yapılamamasının bir başka nedeni. Yetkililer, bir yandan da sağlık risklerini bertaraf etmek için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında ağır hasar görse de Notre Dame turistler için hala önemli bir ziyaret merkezi. Noel ve yılbaşı döneminde dünyanın dört bir yanından yaklaşık iki milyon turistin katedrali görmeye geldiği açıklandı.

Belli bir mesafeye kadar yaklaşmalarına izin verilen turistler, içeri giremese ve yapının mimari özelliklerini yakından göremeseler de fotoğraf çekebiliyorlar.

Katedralin cemaati, rahipleri ve korosu ise Noel ayinlerini Louvre Müzesi’nin karşısında Paris’teki en eski kiliselerden biri olan Saint-Germain l’Auxerrois’da yaptı.

VOA

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