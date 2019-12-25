AĞLIYORDU VARTAR BİBİNİN OLUKLU PINARI

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Fikri Demirtaş

“Kısa sürede sırılsıklam olduk. Yol üzerinde bulunan bir mağaraya sığındık. Oğlum Hagop yolda hastalandı. Yağmurdan, çamurdan mosmor olmuştu ayağı, tir tir titriyordu.

Elleri avucumun içinde buz gibiydi. Ne yaptıysak onu kurtaramadık.

Gözyaşları içinde yavrumu bir meşe ağacının dibine gömdük, üstünü ıslak ve soğuk toprakla kapattık. Oğluma dua ettikten sonra yavruma bir ağıt mırıldanmaya başladım. “

Zurbahan Dağı’nın doğusunda Yücekaya’nın yamacında, çarşı merkezinde bulunan Selçuklu döneminde 1228 yılında inşa edilen Taşhan. Taşhan’ın 3 dilli (Arapça, Süryanice ve Ermenice ) kitabesi, Osmanlı döneminde 1661 tarihli Köprülü Mehmet Paşa Camii, 1600’li yıllarda inşa edilen hükümet binasının arkasındaki Surp Pirgiç kilisesi (1934- 1979 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış) Hekimhan’da yüzlerce yıl birlikte farklı dil, din ve kültürde insanların bir arada yaşamlarının ispatı gibiydi.

“Arşag Alboyacıyan’ın “Malatya Ermenileri” kitabında “Hekimhan, Akçadağ’ın nahiyelerinden en önemlisiydi ve Malatya’dan Sivas’a giden yol üzerinde ikinci istasyon olan ve dağlarla çevrili bir vadide bulunuyordu.

Rahip Ğugas İnciyan, Hekimhan’dan bahsederken halkının Kürt, Türkmen ve 30 hane Ermeni’den oluştuğunu söylemiştir.

1912’de ise çoğunluğu zanaatkâr olan 50-60 hane Ermeni vardı. 1870’li tarihlerde yapılmış tahtadan bir kiliseleri vardı. Evleri ve mezarlıkları kiliseye yakındı.

Ermeni evleri aynı semtte toplanmıştı. “ diyor.

Birinci Dünya savaşında Ermeni Hınçak ve Taşnak çeteleri, Anadolu’da şehirlerde, köylerde, mahallelerde, isyan başlatarak, gönüllü alaylar kurarak Osmanlı’ya karşı savaş açan emperyalist devletlerin Rusya, İngiltere, Fransa’nın yanında yer almışlardı.

Ermeni örgütleri Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak için mücadele etmişlerdir. Osmanlı Devletiyle resmen mücadeleye girmişler, öldürmüşler ve ölmüşlerdir.

Araştırma kitabında, tarih kitaplarında yazılanları anneannem o günlerde yaşamıştı.(devam edecek)

http://www.malatyasonsoz.com.tr/agliyordu-vartar-bibinin-oluklu-pinari-h262148.html

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