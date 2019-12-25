200 yıldır ilk kez Noel ayini yapılmadı

Notre Dame’da Fransız Devrimi’nden beri ilk kez Noel ayini yapılmadı

Fransa’nın başkenti Paris’in ikonik yapısı Notre Dame Katedrali, nisan ayındaki yangından dolayı 1803 yılından beri ilk kez Noel ayinine ev sahipliği yapmadı. Katedral’deki iptal edildi.

DUVAR – Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde Noel ayini 200 yılı aşkın süredir ilk kez iptal edildi. Nisan ayındaki büyük yangında ağır hasar alan katedralde 1803 yılından bu yana ilk kez Noel ayini yapılmadı.

Paris’teki Katolikler dün gece Notre Dame yerine, kentin ikonik kilisesine birkaç yüz metre uzaktaki Saint-Germain l’Auxerrois Kilisesi’nde toplandı.

Ayinin iptali hakkında kilise yetkililerinden yapılan açıklamada, “Bu en son, Fransız Devrimi’nde yaşanmıştı. 1803’ten bu yana Notre Dame’da her zaman Noel ayini düzenlenmiştir” denildi.

Notre Dame’da 15 Nisan günü çıkan yangında, tarihi 12’inci yüzyıla dayanan kilisenin çatısı çökmüştü. Kilisenin ana duvarları ve çan kuleleri ayakta kalsa da, hasarın ağır olduğu biliniyor. Milyonlarca euro bağış toplanan onarım projesiyse devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar

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