Yılbaşında hindi eti yemek günah mı?

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Ocak ayı yaklaşırken birçok kişi internette “Yılbaşı kutlamak haram mı?” , “Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?” sorularının cevabını araştırıyor. Dinimize göre yılbaşı kesinlikle kutlanmamalıdır. Normal günlerde hindi eti sevenler ve tüketenler ocak ayı öncesinde “Yılbaşında hindi eti yemek günah mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz soruların cevabı…

Noel nedir?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa’nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır. Christmas da denilen Noel, Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Kutlandığı ülkelerde bayram olarak bilinen Noel, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatildir. Noel ve yılbaşı aynı şey değil. Noel, Hz. İsa’nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayramdır.

Yılbaşı kutlamak haram mı?

Noel Kutlamak veya Noel ile ilgili birşeyler yapmak, başka dinlere benzemek anlamına gelmektedir. İslam dininin başka kutsal günleri vardır ve bu günlerde yapılacak başka ritüellerde vardır. İslam Dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır.

“Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.” (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar’ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet’te de belirtilmiştir ki; “…Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır…” (Maide: 5/51)

Müslümanların takvimi “Hicri Takvim’dir”. Günümüzde her ne kadar bazı sebeplerden ötürü Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşı Hicri Yılbaşı’dır. Hicri Takvim’in yeniyılı ise dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Diyanet’ten yılbaşı açıklaması

Diyanet İşleri’nin eski başkanı Mehmet Görmez bu konuda birkaç sene önce şu açıklamaları yapmıştı: Hiç kimse pagan kültürüyle tüketim kültürünün, haz ve eğlence kültürüyle birleşerek, birleştirerek çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde bir yozlaşma kültürünü meydana getirmesinin doğru olduğunu söyleyemez. Hele hele bütün bunların da noel, çam ağacı, kumar, içki, spor toto, loto gibi insanı kendisinden ve Rabbinden uzaklaştıracak davranışlarla birleşerek, birleştirilerek, toplumun yozlaşmasına izin veren bir geleneğin oluşmasına, Diyanet İşleri Başkanlığı daima bunun doğru olmadığını, şefkatli bir şekilde topluma ifade etmeye, dostça bu uyarısını yapmaya devam eder. Pagan kültürü, tüketim kültürü, haz ve eğlence kültürüyle birleşerek gençlerimiz üzerinde bir yozlaşma kültürü meydana getirmesinin doğru olmadığını söylemeye devam ederiz. Bunun, noel ve çam ağacının gölgesinde yapılması hiçbir dine ve hiçbir inanca göre de doğru olduğunu ortaya koymaz. Bunu açıkça ifade etmek isterim.

Yılbaşında hindi eti yemek günah mı?

Hindi etinin normal günlerde tüketilmemesiyle ilgili bir sorun yok. Ancak âlimler yılbaşında hindi yemenin doğru olmadığını belirtiyor. Niyet yılbaşı kutlamak olmasa bile 31 Aralık’ta hindi eti yemek de bir benzeşmedir. Bu nedenle yeni yıl akşamı sofralarınıza hindi koymamanız son derece önemli.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yilbasinda-hindi-eti-yemek-gunah-mi-976603.html

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