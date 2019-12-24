‘Yılbaşı alışverişi’ bir kültür ifsadıdır

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Yılbaşı kutlamalarının İslam’da yerinin olmadığını vurgulayan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Dinimize ve kültürümüze karşı sinsice bir oyun oynanıyor” uyarısında bulundu. Bayraktutar ‘Yılbaşı’, ‘kara cuma’ gibi kapitalist sistemin tuzaklarına dikkat çekerek, “Ülkemizin manevi değerlerini teslim almaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Müslüman toplumları inançlarından uzaklaştırma ve içlerini boşaltma adına yürütülen sistematik ifsad faaliyetleri, her yılbaşında adeta tavan yapıyor. Müslümanların yılbaşı kutlamasına dikkat çeken Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Yılbaşı kutlamasının ne Müslümanlıkta ne de Hristiyanlıkta olmadığını belirterek, bunun bir pagan kültürü olduğunu söyledi.

Milleti kültüründen koparmaya çalışıyorlar!

“Bu milletin edebiyatı, kültürü, coğrafyası, tarihi, elinde ne varsa her şeyi ile oynanmış” diyen Bayraktutar, “Dolayısıyla oynanan bu oyunu pekiştirmek için televizyonlar yılbaşı reklamlarından geçilmiyor. Yani Müslüman bu gençliği tamamen zehirlenmesi, kendi kültüründen koparıp, başka kültürü empoze etmeye çalışılıyor. Bu Hristiyanlıkta değil. Bunların ki ateizm. Bir milletin geleceğini karartmak o milletin yeni yetişen neslini zehirleme mantığı ile hareket ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Geleceğimizle oynuyorlar!

“Kara Cuma” ve “Yılbaşı”nın basit bir olay olmadığını ifade eden Bayraktutar, “Kara Cuma’ ve ‘Yılbaşı’ sadece bir alışveriş meselesi değil. Alışveriş bahane edilerek, kültürümüzle, dinimizle ve geleceğimizle oynanan oyunlardır. Özellikle Müslümanların ‘Ben Müslümanım’ deyip de faizle iştigal etmeleri, bizi ateistliğin, sekülerizmin kulu, kölesi yapmaktadır. Bugün Batı dünyası bu tuzağa düşmüştür. Aynı tuzağa bizi de düşürmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Türkiye gizli bir şekilde istila ediliyor!

Türkiye’nin gizli bir şekilde istila edildiğine dikkat çeken Bayraktutar, “Türkiye’yi sıcak savaşla yenemeyenler soğuk harp dediğimiz böyle içten içe kendi manevi değerleriyle teslim alma politikaları yürütüyorlar. Yılbaşı diye bir şey yok. İsa’nın doğumu 1 Ocak’ta değildir. Bu tamamen noel pagan kültürünün Batı dünyasına kabul ettirme yalanıydı. Şimdi bize de aynı yalanı yutturmaya çalışıyorlar” görüşünü dile getirdi.

Kanı akıtılan çocuklar için mi kadeh kaldıracaklar?

Bayraktutar şunları söyledi: “Noel kutlamalarında acaba Suriye’de öldürülen, kanı akıtılan çocuklara mı kadeh kaldıracaklar? Bu insanlar, sefaletten Filistin’de öldürülen Müslümanların kanlarına mı kadeh kaldıracaklar? Onların öldürülmelerine mi neşelenecekler? Müslüman bir millet olarak, bu kültürden, bu anlayıştan tamamen uzak kalmamız lazım”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yilbasi-alisverisi-bir-kultur-ifsadidir-975212.html

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