Washington Post: Ermeni Soykırımı’nın tanınması, 2019’da ABD tarafından en çok ihmal edilen konulardan biri

ABD merkezli “The Washington Post” gazetesi, Ermeni Soykırımı’nın tanınma konusunu, bu yıl ABD dış politikasında en çok ihmal edilen konular listesine dahil etti.

Gazeteye göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının öldürülmesi, Hong Kong protestoları ve Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını, ABD’nin dış politikasında 2019’da en çok ihmal edilen konulardır.

Aaron Black tarafından kaleme alınan makalye göre Donald Trump, her üç durumda da karışmamayı ve Suudi Arabistan, Çiin ve Türkiye ile ilişkilerini bozmamayı tercih etti. Black, “Suriye’de ABD’nin müteffiki Kürtlere karşı Türkiye’nin saldırılarından ve Rusya ile daha yakın oyunlardan sonra Kongre, onyıllarca süren inkardan sonra ilk kez tüm iradesini toplayarak, yüz yıl önce Ermenilere karşı yapılanların Soykırım olduğunu açıkladı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, büyük ihtimalle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerini korumak isteyen Trupm’ın talebiyle Ermeni Soykırımı’nın Kongre tarafından tanınmasını ertelediğini vurgulayan Black, “Şimdi ise Trump yönetimi, Senato kararını desteklemediğini açıkladı” ifadelerine yer verdi. Donald Trump’ın, Ermeni Soykırımı konusunda böyle bir yaklaşım benimseyen ilk Devlet Başkanı olmadığını da kaydeden makale yazarı, ABD’nin önceki Devlet Başkanı Barak Obama’nın da Ermeni Soykırımı’nı tanımadığını hatırlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/24/Washington-Post-Ermeni-Soykırımı/172774

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