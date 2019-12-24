Tatar’dan Noel mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Hristiyan dünyası ile KKTC’de yaşayan Hristiyanların”24 Aralık Noel Yortularını “ bir mesaj yayınlayarak kutladı.

Başbakan mesajında şunları belirtti:

“ KKTC’de öğrenci, emekçi veya başka bir sebeple ikamet eden tüm Hristiyanlarla, Hristiyan dünyasının Noel Yortularını içtenlikle tebrik ediyorum. Farklı dinlere, dillere, örf , adet, ve kültürlere sahip olmak insanlık için bir zenginliktir, asla çatışam sebebi olmamalıdır. Barış içinde , birlikte olmak, dünyayı daha mutlu, refah güven içinde yaşanan bir yer haline getirmek , ortak bir gelecek inşa etmek herkesin amacı olmalı, herkes dil, din farkı gözetmeksizin bu ülküde birleşmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle genelde Hristiyan dünyası, özelde KKTC’de yaşayan tüm Hristiyanlar olmak üzere Hristiyan aleminin Noel Yortusunu içtenlikle tebrik ediyorum.”

http://www.detaykibris.com/tatardan-noel-mesaji-204893h.htm

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