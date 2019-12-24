Selanik’e Holokost Müzesi Açılacak

Cumhurbaşkanı Rivlin ve Başbakan Tsipras

Kasım başında yapılan bir habere göre Selanik’te Holokost Müzesi açılacak. Müzenin temel atılma töreninde İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ve Yunanistan Başbakan’ı Tsipras konuştu.

55 bin Yahudi’nin Auschwitz’e yollandığı bir tren istasyonunun lokasyonuna yapılacak olan Holokost müzesinin temel atım töreninde Rivlin ve Tsipras zeytin ağacı dikti.

Rivlin konuşmasında müzenin yüzde 90’ı yok edilen Selanik Yahudilerini anacağını söyledi. Aynı noktaya parmak basan Tsipras katillerin de maktüllerin de unutulmayacağını söyledi.

22 milyon Euro bütçeyle tamamlanacak, İsrailli ve Alman mimarlar tarafından tasarlanan müzenin 2020’de açılması bekleniyor.

http://www.avlaremoz.com/2019/12/24/selanike-holokost-muzesi-acilacak/

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