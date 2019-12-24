İsrail’de çoğunluğu Arap 177 bin Hıristiyan yaşıyor

Hıristiyan aleminin Noel’i kutladığı bugünlerde İsrail’de yaşayan Hıristiyan Filistinlilerin hayatı da dünya gazetelerine konu oluyor.

İsrail’de yaşayan Hıristiyanların yüzde 77.5’ni ise Arap asıllılar oluşturuyor. Hıristiyanların İsrail’in toplam Arap nüfusuna oranı yüzde 7,2. Hıristiyanların İsrail’in toplam nüfusuna oranı ise yüzde 2.

Arap olmayan Hıristiyanların çoğunluğunu, 1990 yılından bu yana, Yahudi aileleri bağlantıları sayesinde İsrail’e geri dönüş kanunu ile iltica eden kişiler oluşturuyor.

Arap Hıristiyanların yüzde 70,6’sı Kuzey İsrail’de yaşarken, yüzde 13,3 Akdeniz kıyısında bulunan Hayfa’da, yüzde 9,5’i ise Kudüs’te yaşıyor. Ülkenin Hıristiyan nüfusu en yüksek olan şehri ise 21.900 kişi ile Nazareth.

http://www.salom.com.tr//haber-112982-Israilde_cogunlugu_arap_177_bin_hiristiyan_yasiyor.html

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