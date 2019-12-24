Esad’ın Direktifleriyle Deyyub Piskopos Ataullah Hanna’ya Amman’da Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

AMMAN – Esad’ın Teklifiyle.. Suriye’nin Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Şefik Deyyub, işgal edilen Kudüs Rum Ortodoks Patrikliğinde birkaç gün önce maruz kaldığı zehirlenme olayı sonucunda Ürdün’ün Başkenti Amman’da tedavi gören Sebastia Rum Ortodoks Piskoposları Başkanı Piskopos Ataullah Hanna’yı ziyeret etti.

Deyyub Piskopos Hanna’ya Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın saygılarını ve acil şifa temennilerini ileterek, Suriye’nin Kudüs’ü Şerif’te uluslararasınca yasaklı gazlar kullanan işgalci İsrail varlığını kınadı.

İşgalci varlığı redden Piskopos Hanna’nın tutumlarını öven Deyyub, ulusal ve örnek milli rolünü uygulaması için mümkün en kısa zamanda sağlığına kavuşup dönmesi temennilerinde bulundu.

Kendi yönünden Piskopos Hanna, şükran, sevgi ve memnuniyetini dile getiren mesajını Cumhurbaşkanı Esad’a ulaştırmasını talep ederek, yönetim ve halk olarak Suriye’nin Filistin ile dayanışmasından ötürü takdirlerini dile getirdi ve Suriye Arap Ordusunun, ülkesinin maruz kaldığı terörist komploya karşı koymadaki fedakarlıklarını hatırlattı.

Piskpos Hanna ayrıca, Filistin halkının hakları ve adil davası ilkelerine bağlılığını belirterek, Kudüs’ün Filisti’nin ebedi başkenti olarak kalacağını vurguladı.

SANA

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