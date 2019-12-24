Çin, Kur’an ve İncil’in Komünist Parti ideolojisine göre yeniden yazılması için harekete geçti

Hüseyin Koyuncu

Dini özgürlüklerin günden günde kısıtlandığı Çin’de Şi Cinping yönetimi, Kur’an, İncil ve Budist Sutraların meallerinin Maoist Çin Komünist Partisi’nin ideolojisine göre yeniden yazılması için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz kasım ayında, Çin Komünist Partisi’nin daimi üyesi ve Başbakan Yardımcısı Wang Yang’un yönetiminde, ülkenin en önemli dini inanç gruplarının temsilcilerinin davet edildiği bir sempozyum düzenlendi.

Wang, ülkedeki dinlerin Çin kültürü ve Komünist Partisi’nin doktrinleri ile uyumlu bir şekilde yorumlanması gerektiğini savundu.

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın yayınladığı toplantı özetinde, “Dini metinlerin eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde uygunsuz olan içeriklere değişiklikler yapılmalı ve metinler yeniden çevrilmeli” ifadesi dikkat çekiyor.

Dinleri ‘Çinlileştirme’ hedefi

Fransız Le Figaro’nun haberine göre, ana kültlerin temsilcilerinin bir araya geldiği bu toplantı, ekim ayının sonunda Komünist Partisi’nin genel kurulununda alınan kararların uygulanması için yapıldı.

Çin Komünist Partisi, dış ülkelerininden etkisinden bağımsız, Maoist ideolojiye bağlı bir yaşam modeli oluşturmayı hedefliyor. Bunun için dış ülkelerin “müdahale vesilesi” olarak gördüğü dinleri “Çinlileştirmek” istiyor.

https://tr.euronews.com/2019/12/24/kur-an-ve-incil-in-komunist-parti-ideolojisine-gore-yeniden-yazilmas-icin-cin-harekete-gec

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