“Times” gazetesi Ermenistan’ı Kafkasya kaplanına benzetti

Ermenistan’da kaydedilen dinamik ekonomik büyümesini konu alan ünlü “Times” gazetesi, Ermenistan’ı Kafkasya kaplanına ‘The Caucasian Tiger’ benzetti. Ermenistan hükümetinin resmi “Facebook” sitesinde yer alan habere göre, bu değerlendirmesini yaparken gazete, ülkede yaşanan devrimden sonra kaydedilen değişiklikleri ve ekonomik büyüme hızını dikkate aldı.

Yazıda ayrıca “Moody’s” tarafından Ermenistan’ın kredi notunun yükseltildiğini hatırlatıldı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Ağustos’ta “Moody’s” tarafından yayınlanan raporda Ermenistan hükümetinin, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden ve yabancı para birimi cinsnden kredi notu ile yabancı para birimi cinsinden teminatsız borçlanma notu, B1’den Ba3 seviyesine çıkarılmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/23/Times-Ermenistan-Kafkasya-kaplanı/172571

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...