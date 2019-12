Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?

Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık’ı 25’ine bağlayan gecede Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye’de bazı tartışmalara neden oluyor. Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılıyor. Peki yılbaşı ve Noel’in farkı nedir? Dünyanın dört bir yanında kutlanan bu bayramlar nereden geliyor? Noel ve yılbaşı arasındaki fark hakkında bilmeniz gerekenler. Noel Bayramı nereye dayanıyor? Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arefesiyle başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor. Noel, Hristiyanlar tarafından “kurtarıcı Mesih” olarak kabul edilen Hz.İsa’nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel’i Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ta kutluyor. The Adoration of the Shepherds Wikicommon/ 1855: bequeathed by Johann Heinrich Claren Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var. Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda Hz.İsa’nın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir evrensel bir bayram haline geldi. Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse Noel Baba figürü. Noel Baba kimdir? Nereden geliyor? Noel Baba, 24 Aralık gecesi evlere gizlice girerek çocuklara hediye bırakan efsanevi bir figür. Günümüzde, kırmızı elbiseli, kır saçlı, beyaz sakallı, sevimli birisi olarak resmediliyor. Noel Baba efsanesinin Piskopos Nikola’yı konu alan Hollandalı Sinterklaas hikayesine dayanıyor. Noel Baba’nın, sene içerisinde “yaramazlık yapmayan” çocuklara hediye getirme geleneği ise İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin’den geliyor. Yılbaşı kutlamaları yeni yılı karşılamak amacıyla yapılıyor. Bu gelenek milattan önce 46 yılında Roma İmparatorluğunun önemli liderlerinden Julius Sezar tarafından başlatıldı. Yeni yılın ilk günü, dünyada en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin ocak ayının ilk günü olarak belirlendi. Her alanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyan yeni yıl, dünyada birçok ülkede değişik gelenek ve etkinliklerle kutlanıyor. Tümünün ortak amacı ise, gelecek yılın umutla bolluk ve şans getirmesi. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gecede kutlanan yeni yıl ile Noel bayramı temelde birbirinden farklı. Ancak iki bayramın yakın olmasıyla, Türkiye gibi Noel kültürüne yabancı olan ülkelerde sıkça karıştırılıyor. Euronews