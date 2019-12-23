Nazareth Belediye Başkanı, Papa ile İsrail’deki siyasi durumu görüştü

Nazareth Belediye Başkanı Ali Sallam, Noel dolayısı ile Vatikan’da Papa Francis’i ziyaret etti.

Sallam ve Papa, Filistinli Hıristiyanların yoğun olarak yaşadığı Nazareth’de eğitim olanaklarını arttırmak için yapılabilecekleri ve İsrail’deki son siyasi gelişmeleri konuştu.

Sallam, Vatikan’ın desteği ile şehirde ilk üniversiteyi açmayı planlıyor. Tartışılan diğer bir konu da, Hıristiyanlar haricinde başka inanca sahip turistleri de tarihi şehre getirmek için reklam ve tanıtım olanakları.

Papa da konuşmasında, İsrail’e ikinci biz ziyaret yapabileceğini belirtti.

Nazareth Hıristiyan inancına göre kutsal bir mekan. Hıristiyanlığa göre Melek Gabriel, İsa Peygamber’in doğacağını annesine bu şehirde müjdeledi.

Görüşme sonunda Sallam, Papa’ya Nazareth’in anahtarını takdim etti ve üstünde 33 yazan şehrin futbol takımının tişörtünü hediye verdi. 33 de Hıristiyanlık için kutsal bir rakam, İsa Peygamber Romalılar tarafından çarmıha gerilmeye mahkum edildiğinde 33 yaşındaydı.

http://www.salom.com.tr//haber-112973-nazareth_belediye_baskani_papa_ile_Israildeki_siyasi__durumu_gorustu.html

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