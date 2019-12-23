Ermenistan bayrağının renklerindeki şekerleme heykeli, başkentte yerini bulacak

Ermenistan bayrağının reklerindeki şekerleme heykeli, başkent Yerevan’da yerini bulacak.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Narine Khachatryan, “Şekerleme heykeli Yerevan’dadır, Ermenistan hükümetine hediye edildi. 25 Aralık’ta “Tashir Street”te açılışı yapılacak” açıklamasını yaptı.

Laurence Jenkell’in, “Şekerleme: Ermenistan bayrağı” adını verdiği bu heykel ile 50’ye yakın diğer eserleri, 15 Ekim-14 Kasım tarihlerinde Paris’in George V caddesinde sergilenmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/23/Ermenistan-bayrağı-şekerleme-Yerevan-Tashir-Street/172591

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...