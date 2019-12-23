Ermeni kadın halterci Dünya kupasında birinci oldu

Ermenistan’ı temsil eden halterciler Halter Dünya kupasında başarılara imza atmaya devam ediyorlar.

Katar’da düzenlenen Halter Dünya kupasında Ermenistan Kadın Halter Milli Takımı sporcularından Tatev Hakobyan 87kg kategorisinde koparmada 105, silkmede ise 127kg sonuç göstererek toplam 232kg sonucuyla altın madalya layık görüldü ve birinciliği kazandı.

Ermenistan’ı temsil eden başka bir kadın halterci İsabella Yaylyan ise 59 kg kategorisinde toplam 201 kg sonucuyla 6’ıncı sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/23/Ermeni-kadın-halterci-Dünya-kupası/172598

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