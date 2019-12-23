CEMEVİNİN ELEKTRİĞİ 14 AYDIR BORÇTAN DOLAYI KESİK

Salih YEŞİL DİYARBAKIR – Cemevinin dini statü tanıması için elektrik faturalarını ödemeyen Diyarbakır’daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Diyarbakır Şubesinin elektriği kesildi. Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Diyarbakır Şubesi Başkanı Cafer Koluman…

Salih YEŞİL

DİYARBAKIR – Cemevinin dini statü tanıması için elektrik faturalarını ödemeyen Diyarbakır’daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Diyarbakır Şubesinin elektriği kesildi. Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Diyarbakır Şubesi Başkanı Cafer Koluman 14 aydır elektriklerinin kesik olduğunu belirterek, cemevlerinin de elektrik giderlerinden muaf tutulmasını istedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 25 Aralık 2011 yılında açılışı yapılan Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Diyarbakır Şubesinin elektriği, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle 2018 yılında kesildi. Diyarbakır Valiliği, Bağlar Belediyesi, DEDAŞ gibi birçok kurum ile görüşmeler yaptıklarını, ancak tüm görüşmeleri sonuçsuz kalan cemevinin çözülmeyen elektrik sorunu yargıya taşındı.

Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Diyarbakır Şubesi Başkanı Cafer Koluman, cami, kilise ve diğer ibadet yerleri gibi cemevlerinin de elektrik enerjisinden muaf tutulması gerektiğini savunduklarından kaynaklı elektrik faturalarını ödemediklerini ifade etti. 4 buçuk yıl elektrik faturası ödemeyen cemevine bu süre zarfında fatura gelmediği gibi kesinti gibi bir müdahalenin de olmadığını söyleyen Koluman, 2018 Ekim ayında elektriklerinin kesildiğini kaydetti.

DEDAŞ HAKKINDA DAVA AÇTILAR

DEDAŞ’ı mahkemeye veren Koluman, Diyarbakır Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, “İhtiyati Tedbir Talepli” dava açtıklarını belirterek, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Cemevinin Alevilerin hem ibadet yeri hem ölülerini yıkadıkları yer hem de taziye evi olarak kullanıldığını dile getiren Koluman, 2014 yılında cemevinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanıp, Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine tahsis edildiğini, bu teslimatın yapıldığı sırada özel bir hattan elektrik sağlandığını, hatta oluşan arızadan kaynaklı DEDAŞ’a geçiş yaptıklarını ifade etti.

‘DEDAŞ MUHATTAP MÜFTÜLÜK DEDİ’

Cemevlerinin ibadet yeri olduğunu ve elektrik enerjisinden muaf tutulması gerektiğini söyleyen Koluman, yaşananları “Başlangıçta DEDAŞ’a yazılı bir başvuru yaptık. Yazılı başvurumuzda buranın bir ibadet yeri olduğunu, buna yönelik hem Yargıtayın hem Anayasa Mahkemesinin ‘cemevlerinin de ibadethane olduğu ve elektrik enerjisinden muaf olduğu’ konusunda alınan kararlarla DEDAŞ’a başvurduk. DEDAŞ 2 ay sonra bizim başvurumuza yanıt verdi. Verilen yanıtta muhatabımızın müftülük olduğu yazılıydı. Biz Aleviler bir taraftan Diyanet İşleri Bakanlığı’nın varlığına karşıyken, diğer taraftan bizi müftüyle muhatap etmeleri huzursuz edici.” sözleriyle anlattı.

Diyanet İşleri Bakanlığının asimilasyon kurumu olarak görev yaptığını söyleyen Koluman, müftülükle temasa geçmediklerini, Bağlar Belediyesi ile temasa geçtiklerini ancak buradan da bir sonuç alamadıklarını belirtti.

‘BU HAKSIZLIK SON BULSUN’

Belediyeden bir sonuç alamayınca 19 Aralık’ta mahkemeye başvurduklarını, 3 gün içerisinde mahkemenin bir değerlendirme yapıp olumlu bir sonuç beklediklerini belirten Koluman, “Temennimiz biran önce Alevi halkına yapılan bu zulmün giderilmesi. Burada cemlerimizi yapıyoruz. Taziyeler burada oluyor. Cenazeleri yıkama, morg burada. 14 aydır bunlardan mahrum kaldık. Sınırlı imkânlarla sadece burada çalışan jeneratörle taziye yapabiliyoruz. Diğer etkinliklerimizi yapamıyoruz. Biran önce bu haksızlığın son bulmasını istiyoruz.” diye konuştu.

http://www.guneydoguguncel.com/cemevinin-elektrigi-14-aydir-borctan-dolayi-kesik/

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