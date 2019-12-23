13 yaşındaki Ermeni satranççı U16 uluslartarası turnuvada en iyi sonucu gösterdi

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen uluslararası satranç turnuvasında, U16 kategorisinde Ermenistanı temsil eden 13 yaşındaki satranççı Emin Ohanyan mümkün olan 9 puandan 6 puan kazanarak bu kategoride en iyi sonucunu gösterdi ve özel ödüle layık görüldü.

Turnuvaya 18 ülkeden 166 satranççı katılıyordu. Onlar arasında 11 büyük usta ve 12 uluslararası uzman yer alıyordu.

Ermeni genç saranççı 16 yaş altı kategorisinde en iyi sonuç göstermekle beraber kendi bireysel sıralamasında da 86 basamak ilerleme kaydetti. Turnuvanın birinciliği ise Hırvatistan’ı temsil eden tecrübeli satranççı, büyük usta Kozhul Zdenko kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/23/Ermeni-satranççı-turnuva/172581

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