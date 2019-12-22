Xwebûn yayına başladı

Haftalık Kürtçe gazete Xwebûn çıktı. Diyarbakır’da kurulan gazete 12 sayfa olacak.

DUVAR – Kürtçe haftalık gazete Xwebûn yayın hayatına başladı. Gazete “Kürtçe okuyun, okutun” çağrısıyla okuyucusuyla buluştu.

Diyarbakır’da ilk sayısı bugün çıkan ve 12 sayfadan oluşan Xwebûn, yayın dili Kürtçe’nin Kurmancî ve Kirmançkî lehçelerinde yayımlanıyor. Gazetenin yazar kadrosunda, Irak Federe Kürdistan Bölgesi, İran, Suriye, Kazakistan, Ermenistan, Lübnan ve Avrupa’da yaşayan yazarlar da bulunuyor.

YAZAR KADROSU GENİŞ

Gazetenin yazar kadrosunda Sami Tan, Şener Özmen, Felemez Ulug, Agit Yazar, Mizgîn Ronak, Yıldız Çakar, Ramazan Ölçen, Ayhan Erkmen ve Wisif Zozanî yer alıyor. Yazarlar Ebdullah Pêşew, Ehmed Huseynî, Kakşar Oremar, Kinyas Îbrahîm Mîrzoyev, Selîm Temo ve Zerdeşt Haco aynı zamanda Xwebûn Yayın Danışman Kurulu’nda da bulunuyor.

Kürtlerin ve bölge halkların gündemini konu edinecek gazetede haber, analiz, araştırma, söyleşi, yazı dizileri ve dosyalar mevcut. Xwebûn’de yaşam, kadın, ekonomi, ekoloji, kültür sanat, edebiyat, dil ve tarih bölümleri de kendine yer buluyor.

SAHİP ÇIKILIRSA UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Xwebûn Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadri Esen, Kürtçe bir gazete çıkarmanın dil ve kültürlerin en çok konuşulduğu şu günlerde kaçınılmaz olduğunu söylerken, gazetede Kürtlerin ve bölgenin nabzını tutacaklarını, Kürt dilini ve kültürünü önceleyeceklerini belirtti. Kültür-sanat ve tarihi konuların irdeleneceğini vurgulayan Esen, güncel ve politik gelişmeleri de yorumlayacaklarını dile getirdi. Esen, Kürt okurların gazeteyi sahiplendikçe gazetenin başarılı ve uzun ömürlü olacağını kaydetti.

Esen, Türkiye’de gazetelerin baş aşağı gittiğini ve böyle bir dönemde risk alarak gazete çıkardıklarını ifade ederken, Kürt kentlerinde ve Kürtlerin yaşadığı metropollerde kurdukları dağıtım ağıyla gazetecileri okurlara ulaştıracaklarını söyledi. (Kaynak: MA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2019/12/22/xwebun-yayina-basladi/

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