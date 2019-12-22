Sihirli Flüt Şefika Kutluer Tarsus Saint Paul Müzesi’nde Konser verdi

Newyork Times eleştirmenlerinin taktığı “Sihirli Flüt” ünvanıyla anılan ve Türkiye’nin dünya çapındaki sanat elçisi Flüt solisti, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer adına düzenlenen 10. cu Uluslar arası Şefika Kutluer festivalinin , Mersin’in Tarsus ilçesindeki konseri Saint Paul Anıt Müzede gerçekleştirildi.



Aynı zamanda Kilise olarak kullanılan Saint Paul Anıt Müzesindeki Konserinde Şefika Kutluer’e, çeşitli Avrupa ülkelerinden sanatçıların yer aldığı Avrupa Birliği Oda Orkestrası eşlik etti.



Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişe sahip bulunan Tarsus’un Unesco listesine girebilmesi çalışmalarında ilk adımın bu konser ile atılması bekleniyor.

Ahmet Refik Kutluer’in, Tarsus Belediyesinin 151. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamındaki bu etkinlikte Unesco Yolunda Tarsus sunumu yaptığı konser öncesinde, ünlü sanatçı Şefika Kutluer’in özgeçmişi anlatıldı.



Unesco Yolunda Tarsus konusunda da düşüncelerini ifade eden Ahmet Refik Kutluer, 10 bin yıllık Tarsus’un Unesco Dünya Mirası listesine ve koruması altına girmesi için yapılacak çalışmalara hız vermek ve bu konuda ulusal ve uluslar arası alanda bilinç oluşturmak için bu günkü konserin düzenlendiğini söyledi.



Ahmet Refik Kutluer sunumunda, “Tarsus; Hitit, Babil, Asur, Roma, Pers, Pamir Krallığı, Helen, Que, Klikya, Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hep çok önemli bir kent olmuştur. Klikya’nın bilgi ve düşünce merkezi, Antonius döneminde antik bilim adamlarının yazdıkları büyük kitaplar toplanarak 200 bin ciltlik dünyada eşi bulunmayan bir kütüphane oluşturulmuştur. Tarsus’taki Üniversite, Atina ve İskenderiye üniversitelerinden daha ünlüydü. Antonius ve Kleopatra’nın efsanevi buluşmasına mekan olan Tarsus, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Pavlus’un yaşadığı kenttir ve bereket peygamberi olarak bilinen Danyal peygamberin kabri Tarsus’ta bulunmuş ve 2014 yılındandan itibaren ziyarete açılmıştır.Tarsus’ta bulunan, Unesco Dünya Miras geçici listesinde yer alan ve her yıl çok sayıda Hristiyan tarafından ziyaret edilen St. Paul Kilisesi, Kuyusu ve tarihi çevresi kentin en önemli inanç turizmi merkezilerinden bir kaçıdır. Tarsuslu Pavlus olarak bilinen Saint Paul’ün Hz. İsa’nın mesajlarını yaymaya başladığı ilk kilise olan tarihi kilise, 1994 yılında tescillenerek koruma altına alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2001 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Anıt Müze olarak açılmıştır. Tarsus Türkiye’de hristiyanlığın korunan en büyük değerlerinden birine sahiptir. Şimdi de 10 bin yıllık müthiş geçmişi ve tüm değerleriyle Tarsus’un tamamını Unesco dünya mirası listesine aldırmaya çalışacağız.” şeklinde çalışmaları anlatıldı.



Dünya çapında 17 albümü bulunan, İtalya-Avusturya-Kazakistan ve Slovakya Devlet Altın madalyası sahibi, Unicef İyi Niyet Elçisi, Newyork Times eleştirmenlerinin taktığı Sihirli Flüt ünvanı ile anılan ve Devlet Sanatçısı olan Şefika Kutluer’in konseri büyük bir ilgi ile izlendi.



Konser sonrasında Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sanatçı Şefika Kutluer ve diğer sanatçılara çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

https://www.tarsusakdeniz.com/haber-sihirli-flut-sefika-kutluer-tarsus-saint-paul-muzesinde-konser-verdi/44068

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...