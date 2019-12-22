Ortak Noel Kutlaması Bugün

İstanbul Protestan Kiliseleri tarafından düzenlenen 2019 Ortak Noel Kutlaması bugün (22 Aralık Pazar) saat 17.30’da Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak.

İstanbul’da ibadetini sürdüren Protestan Kiliseleri tarafından düzenlenen Ortak Noel Kutlaması’na tüm İstanbul halkı davetli. Ortak Noel kutlamasında Noel ilahileri seslendirilecek, çocuklar tarafından İsa Mesih’in doğumunun öneminin anlatılacağı bir tiyatro gösterisi yapılacak ve Noel’in önemi hakkında paylaşımda bulunulacak.

22 Aralık’ta (Bugün) Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik sonrasında misafirlere Noel kurabiyeleri ile yiyecek ve içecek ikram edilecek.

Hristiyan Haber

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