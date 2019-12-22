İzmir Sefarad Kültür Festivali 26 Aralık’ta Başlıyor

Geçtiğimiz sene büyük bir ilgiyle katılım alan İzmir Sefarad Kültür Festivali bu sene ikinciyle İzmirlilerle buluşuyor.

26 Aralık 2019 – 3 Ocak 2020 arasında gerçekleşecek festivalde, Hanuka Bayramı töreni, sergiler, film gösterimleri, konserler, söyleşiler, atölyeler ve gezilerin yanısıra, Sefarad Gecesi ve heyecanla izlenen temsili düğün töreni etkinlikleri gerçekleşecek.

Tamamen ücretsiz olan festivalin sinagog gezileri kısmına katılım için katılım formunu doldurmak gerekmekte.

PROGRAM:

26 Aralık 2019 19:00

Foresteros Sinagogu

927 sokak no. 79, Kemeraltı

SİNAGOG TEKSTİLLERİ POSTERLERİ SERGİSİ AÇILIŞI

26 Aralık 2019 20:00

Sinyora Sinagogu

927 sokak no. 77, Kemeraltı

BİZİM SEFARAD HİKAYEMİZ

Anlatıcı: Didem Köktaş

Ney: Yavuz Akalın

Tambur: Selim Şenel

Bendir: Ozan Pars

Hazan: Nesim Beruhiel

27 Aralık 2019 16:00

Sinyora Sinagogu

927 sokak no. 77, Kemeraltı

Dr. ERKAN SERÇE ile Sefaradların Toplumsal Yaşamı ve Diğer Kültürler

Moderatör: Nesim Bencoya

27 Aralık 2019 20:00

Abacıoğlu Hanı

SEFARAD GECESİ Çok kültürlü bir eğlence.

Ladino, Rumca ve Türkçe canlı müzik eşliğinde ve Sefarad lezzetleri

Sefarad Gecesi’ne katılım ücretli olup katılım için rezervasyon gerekmektedir.

28 Aralık 2019 18:00

Sinyora Sinagogu

927 sokak no. 77, Kemeraltı

Fotoğraf Sanatçısı YUSUF TUVİ ile fotoğrafçılık üzerine söyleşi

29 Aralık 2019 10:00

Rehberler eşliğinde Sinagoglar gezisi.

29 Aralık 2019 10:00-13:00

Tarihi Hahamhane binası

Sanatçı HASAN CENK DERELİ’nin yeni yerleştirmesi ”KOMŞULAR”

29 Aralık 2019 16:00

Sinyora Sinagogu

927 sokak no. 77, Kemeraltı

”YAZAR AVRAM VENTURA İLE SÖYLEŞİ”

Moderatör: Bekir Yurdakul

29 Aralık 2019 19:00

Beit İsrail Sinagogu

Mithatpaşa Caddesi no. 265, Karataş

HANUKA BAYRAMI TÖRENİ

Mertan Altay’dan FLAMENKO GİTAR DİNLETİSİ

30 Aralık 2019

Portekiz Sinagogu

923 sokak no.8, Kemeraltı

19:00 AĞAÇLAR YAĞMUR DİYE AĞLAR

Yönetmen: Bunnie Burt

19:45 BAŞTAN BAŞA

Yönetmen: Aylin Kuryel & Fırat Yücel

21:00 İZMİR DENİZ ÇOCUKLARI

Yönetmen: Raşel Meseri & Nihan Bencoya Şengül

2 Ocak 2020 19:30

Beit İsrail Sinagogu

Mithatpaşa Caddesi no. 265, Karataş

TEMSİLİ BİR SEFARAD DÜĞÜNÜ

3 Ocak 2020 20:00

Improvement Kokteyl Bar Alsancak

DARİO – FESTİVAL KAPANIŞ PARTİSİ

Daha fazla bilgi için İzmir Sefarad Kültür Festivali etkinlik sayfası, Instagram ve Facebook hesapları.

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http://www.avlaremoz.com/2019/12/22/izmir-sefarad-kultur-festivali-26-aralikta-basliyor/

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