İzmir Sefarad Kültür Festivali 26 Aralık’ta Başlıyor

Geçtiğimiz sene büyük bir ilgiyle katılım alan İzmir Sefarad Kültür Festivali bu sene ikinciyle İzmirlilerle buluşuyor.
26 Aralık 2019 – 3 Ocak 2020 arasında gerçekleşecek festivalde, Hanuka Bayramı töreni, sergiler, film gösterimleri, konserler, söyleşiler, atölyeler ve gezilerin yanısıra, Sefarad Gecesi ve heyecanla izlenen temsili düğün töreni etkinlikleri gerçekleşecek.
Tamamen ücretsiz olan festivalin sinagog gezileri kısmına katılım için katılım formunu doldurmak gerekmekte.
PROGRAM:
26 Aralık 2019 19:00
Foresteros Sinagogu
927 sokak no. 79, Kemeraltı
SİNAGOG TEKSTİLLERİ POSTERLERİ SERGİSİ AÇILIŞI
26 Aralık 2019 20:00
Sinyora Sinagogu
927 sokak no. 77, Kemeraltı
BİZİM SEFARAD HİKAYEMİZ
Anlatıcı: Didem Köktaş
Ney: Yavuz Akalın
Tambur: Selim Şenel
Bendir: Ozan Pars
Hazan: Nesim Beruhiel
27 Aralık 2019 16:00
Sinyora Sinagogu
927 sokak no. 77, Kemeraltı
Dr. ERKAN SERÇE ile Sefaradların Toplumsal Yaşamı ve Diğer Kültürler
Moderatör: Nesim Bencoya
27 Aralık 2019 20:00
Abacıoğlu Hanı
SEFARAD GECESİ Çok kültürlü bir eğlence.
Ladino, Rumca ve Türkçe canlı müzik eşliğinde ve Sefarad lezzetleri
Sefarad Gecesi’ne katılım ücretli olup katılım için rezervasyon gerekmektedir.
28 Aralık 2019 18:00
Sinyora Sinagogu
927 sokak no. 77, Kemeraltı
Fotoğraf Sanatçısı YUSUF TUVİ ile fotoğrafçılık üzerine söyleşi
29 Aralık 2019 10:00
Rehberler eşliğinde Sinagoglar gezisi.
29 Aralık 2019 10:00-13:00
Tarihi Hahamhane binası
Sanatçı HASAN CENK DERELİ’nin yeni yerleştirmesi ”KOMŞULAR”
29 Aralık 2019 16:00
Sinyora Sinagogu
927 sokak no. 77, Kemeraltı
”YAZAR AVRAM VENTURA İLE SÖYLEŞİ”
Moderatör: Bekir Yurdakul
29 Aralık 2019 19:00
Beit İsrail Sinagogu
Mithatpaşa Caddesi no. 265, Karataş
HANUKA BAYRAMI TÖRENİ
Mertan Altay’dan FLAMENKO GİTAR DİNLETİSİ
30 Aralık 2019
Portekiz Sinagogu
923 sokak no.8, Kemeraltı
19:00 AĞAÇLAR YAĞMUR DİYE AĞLAR
Yönetmen: Bunnie Burt
19:45 BAŞTAN BAŞA
Yönetmen: Aylin Kuryel & Fırat Yücel
21:00 İZMİR DENİZ ÇOCUKLARI
Yönetmen: Raşel Meseri & Nihan Bencoya Şengül
2 Ocak 2020 19:30
Beit İsrail Sinagogu
Mithatpaşa Caddesi no. 265, Karataş
TEMSİLİ BİR SEFARAD DÜĞÜNÜ
3 Ocak 2020 20:00
Improvement Kokteyl Bar Alsancak
DARİO – FESTİVAL KAPANIŞ PARTİSİ
Daha fazla bilgi için İzmir Sefarad Kültür Festivali etkinlik sayfası, Instagram ve Facebook hesapları.
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http://www.avlaremoz.com/2019/12/22/izmir-sefarad-kultur-festivali-26-aralikta-basliyor/
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