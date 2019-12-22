Halep Aziziye Sahasında NOEL Ağacı Aydınlatıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HALEP – Aziziye Semti Sahasında Kilikya Cemiyeti’nin düzenlediği sanatsal faaliyet çerçevesinde dün akşam NOEL ağacı aydınlatıldı.

Kutlamalarda, noel şarkıları yanı sıra büyük halk kitlesinin katılımıyla sanatçı Faris Ahmar’ın sunduğu vatan şarkıları içeren bir konser verdi.

Suriye’de Ermeni Protestan taifesi başkanı Papaz Harotyon Selimyan, Noel ağacının ışıklandırılmasının Suriye’nin “yeni bir diriliş” yaşadığının sembolü olduğunu, tüm düşmanlarını yenerek sevinç ve mutluluklarını tamamlayacağını ifade etti.

Moranili Halep Piskoposları Başkanı Piskopos Yusuf Tobacı, barışın tüm Suriye topraklarında yayılması, noelle ilgili kutlamaların ve sevinçlerin sürmesi için dua etti.

Kilikya Kültür Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hoş Afyan, Noel ağacını aydınlatılması kutlamalarının, Noel Bayramının gelişiyle sevinç kutlamaları ortamında Aziziye sahasında kutlanan bayram olarak gelenekselleştiğine dikkat çekti.

Kutlamalara Su Kaynakları Bakanı Müh. Hüseyin Arnus, Halep Valisi Hüseyin Diyap, sosyal, dini ve yerl toplum faaliyetleri katıldı.

SANA

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