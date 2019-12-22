Ermeni Patriği Maşalyan’dan A Haber’e flaş ‘1915’ açıklaması: Batı bilinçli olarak kullanıyor |Video .

Ermeni Patrikhanesi’nin yeni Patriği Sahak Maşalyan, A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in gündeme dair sorularını yanıtladı. Maşalyan özellikle son dönemde ABD Senatosu’nda kabul edilen “1915” olaylarına ilişkin yasa tasarısı ve bir çok konuda önemli açıklamalar yaptı.

85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi. Maşalyan, A Haber’e konuk oldu gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Maşalyan, “Cumhuriyet tarihi baz alındığında azınlıklara yönelik en büyük açılımların yapıldığı dönem AK Parti dönemidir. Devlet bizi muhatap aldı, sorunlarımızla ilgilenen bir hükümet var. Bu bizi memnun ediyor. ” dedi.

“ERMENİ – TÜRK KÜLTÜRÜ BİRBİRİNE ÇOK YAKINDIR”

ABD Senatosu’nda kabul edilen sözde soykırım yasa tasarısına ilişkin konuşan Maşalyan, “Bizim bireysel gelişimimizde ‘1915’ olayları sosyal genetikle aktarılır, acı yaşamamış bir aile yoktur. Osmanlı döneminde 2-2,5 milyonluk Ermeni halkı yaşıyordu. Şu anda Türkiye’de sayıları 40 bin ile 60 bin arasında yaşıyor. Son yüz yıl içerisinde bu topraklarda büyük bir Ermeni azalması var. Biz bir şekilde 1915’in o trajik olaylarından sonra burada kalmayı seçtik. 1915’in travması İstanbullu Ermeniler için anlatıldı. Çünkü bir şekilde biz bu ülkede yaşıyoruz. Bizim ortak tarihimiz her zaman sorunlu olmamıştır. Ermeni ve Türk kültürü birbirine çok yakındır. Türk sanat müziğine Ermeni müzisyenlerin katkısı vardır. Bu medeniyetin yaratılmasında Ermenilerin payı vardır. Dolayısıyla Ermeniler kendilerini evlerinde hissederler. Mutluyuz birlikte yaşamaktan.” ifadelerini kullandı.

“BATI 1915’İ BİLİNÇLİ OLARAK KULLANIYOR”

“1915” olaylarına ilişkin konuşan Maşalyan, “İki ülke bu konuları oturup konuşamazlarsa, mutlaka üçüncü ve dördüncü ülkeler kendi siyasal, ekonomik, stratejik nedenleriyle bir şekilde Türkiye ile işi olanlar masaya otururlar. Poker oyununda olduğu gibi bu konuyu bir joker olarak, şantaj olarak bu olayı kullanırlar. Kişisel olarak bu şeylerde acı çeken insanların anılarının gündelik politikalara alet edilmesinden dolayı yaralanıyorum. ABD Senatosu’ndaki iddiaları ilk kez duymuyoruz ki! Ben kısa pantolonlu çocuktum bunları konuşuyordu. Kongreye geldi, kabul edilecek mi? Niye geri çekildi? Niye kongreye geldi? Bunları hep duyduk. Hangi pazarlıklar dönüyor. Bütün bunlardan Ermeniler ve Türkler kazanıyor mu? İlişkiler düzeliyor mu, yoksa ince olan köprülerde mi dinamitleniyor?” sözleriyle ABD Senatosu’ndaki yaşanan süreçlere tepki gösterdi.

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/ermeni-patrigi-masalyandan-a-habere-flas-1915-aciklamasi-bati-bilincli-olarak-kullaniyor-video

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